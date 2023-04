Cartões do SER Família, idealizado pela primeira-dama de MT, começam a ser entregues em maio

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) deflagra a Operação Feriado a partir da noite desta sexta-feira (28.04), e intensifica as ações de fiscalização de trânsito e prevenção de acidentes nas principais rodovias estaduais no período de feriado prolongado do feriado do Dia do Trabalhador. As ações do Batalhão seguem até o final de segunda-feira (1º de maio).

O efetivo do BPMtran estará presente nas rodovias estaduais que cortam a Baixada Cuiabana, sendo elas: Helder Cândia (MT-010); Palmiro Paes de Barros (MT-040); no entroncamento entre Primavera do Leste e Rondonópolis (MT-130); e Emanuel Pinheiro (MT-251), além das principais vias urbanas de toda a Região Metropolitana de Cuiabá.

Os policiais militares farão abordagens, buscas, checagens, testes de etilômetro e orientação aos condutores. Também montarão pontos de parada ao longo das estradas e realizarão buscas por produtos ilícitos, como armas e drogas, além de cumprimento de mandados de foragidos da Justiça.

O comandante do Batalhão de Trânsito, tenente-coronel Adão César Rodrigues Silva, reforça à população que a atenção é de suma importância para a fluidez do trânsito e destaca que a Polícia Militar, por meio do BPMTran, estará vigilante às ações dos condutores nas rodovias.

“É sempre importante ter respeito às regras de trânsito, pois os principais causadores de acidentes são o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e consumo de bebidas alcoólicas. Para isso, o Batalhão estará fiscalizando as rodovias e coibindo todos os atos infracionais causados por maus-condutores que tentarem infringir as regras de trânsito”, afirma o comandante da unidade.

Além disso, o BPMTran participa de fiscalizações ostensivas, com operações policiais ordinárias, entre elas, a Operação Lei Seca, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT