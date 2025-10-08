Connect with us

ELEIÇÕES

Cartório Eleitoral de Cáceres mantém horário ampliado até 31 de outubro

Publicado em

08/10/2025

O Cartório da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres continuará com o horário de atendimento ampliado até o dia 31 de outubro de 2025, funcionando das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. A medida dá continuidade à ação iniciada em 15 de setembro, que busca facilitar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral e incentivar o cadastramento biométrico.

A prorrogação do atendimento estendido foi autorizada pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso após a boa adesão registrada no primeiro período de funcionamento ampliado, de 15 de setembro a 1º de outubro. Nesse intervalo, o cartório realizou 782 atendimentos, sendo 512 no turno da manhã e 270 no período vespertino — o que representa 65,5% e 34,5% do total, respectivamente.

O juiz eleitoral Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, titular da 6ª Zona, destacou que a ampliação do horário busca garantir mais comodidade à população e contribuir para que o município alcance a meta de 98% de eleitores com biometria cadastrada até dezembro deste ano.

Atualmente, o eleitorado apto de Cáceres é de 60.602 pessoas, das quais 56.318 (92,90%) já têm biometria cadastrada e 4.301 (7,10%) ainda não realizaram o registro.

O investimento no cadastro biométrico integra as estratégias do Tribunal para ampliar o número de eleitores regularizados em Mato Grosso e fortalecer o compromisso institucional com a cidadania e a inclusão eleitoral.

Jornalista: Andréa Martins Oliveira

#PraTodosVerem: A imagem mostra a entrada do Cartório da 6ª Zona Eleitoral, em Cáceres (TRE-MT), que funciona no mesmo prédio da Defensoria Pública da União (DPU). O local é cercado por grade branca, onde está afixado um cartaz de campanha de incentivo ao cadastro biométrico. 

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

ELEIÇÕES

Sangradouro, em General Carneiro, será atendida em mutirão indígena nesta quinta (9) e sexta-feira (10)

Published

21 horas atrás

on

07/10/2025

By

A Terra Indígena Sangradouro, localizada em General Carneiro (a 442 km da Capital), será atendida nesta quinta (9) e sexta-feira (10) por um mutirão eleitoral. O atendimento será realizado na Escola Estadual Indígena de 1º e 2º Graus “São José Sangradouro”, das 9h às 16h (horário de Brasília). A unidade escolar está localizada no Km 225 da BR-070. O foco do mutirão indígena é o cadastramento biométrico, mas também serão oferecidos serviços como alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio, emissão da segunda via do título de eleitor e guia de recolhimento para pagamento de multas.

O juiz eleitoral da 9ª Zona, Michell Lotfi Rocha da Silva, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com o acesso democrático e igualitário aos serviços eleitorais. “Levar atendimento às aldeias é garantir que todos os cidadãos, independentemente da localização, tenham seus direitos políticos reconhecidos e assegurados”, afirmou.

De acordo com o chefe do cartório da 9ª ZE, Wilian Bezerra Andrade, a realização do mutirão é fundamental diante do alto número de eleitores indígenas da nação Xavante ainda não biometrizados — cerca de 240 pessoas apenas na comunidade de Sangradouro. A medida visa assegurar a plena inclusão eleitoral e o exercício da cidadania dessa população. “As informações coletadas alimentarão a base de dados da Justiça Eleitoral, assegurando que os eleitores indígenas estejam plenamente habilitados para participar das próximas eleições”, destacou.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) levará a cada local toda a estrutura necessária para o atendimento dos eleitores. Serão três servidores da Justiça Eleitoral e dois kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta digital, câmera, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos, padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sede do cartório fica em Vila Rica, enquanto Santa Terezinha é atendida por um posto eleitoral.

A Justiça Eleitoral conta com o apoio da Prefeitura de General Carneiro para a logística dos trabalhos, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para a mobilização da comunidade e da Polícia Federal para o acompanhamento da ação.

Para receber atendimento, basta levar documento oficial com foto, que pode ser apresentado na versão física ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.
Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou residir na cidade onde a ação é realizada.

Em General Carneiro, segundo dados do TRE-MT, a cobertura biométrica alcançou a marca de 76,52%, o equivalente a 3.623 eleitores, dentro de um universo de 4.735 pessoas aptas a votar. Um total de 1.112 eleitores ainda não possui cadastramento biométrico — cerca de 23,48%.

A ação integra a campanha “Biometria 100%”, promovida pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como meta ampliar o cadastramento biométrico para, no mínimo, 98% em 2025, garantindo a inclusão de todos os eleitores do Estado.

Biometria

A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e impedindo que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.

No dia da eleição, o eleitor posiciona o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica. Além das digitais, o cadastro biométrico atualiza outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.

A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.

Jornalista: Anderson Pinho

Crédito da imagem: Missão Salesiana

#PraTodosVerem – Na imagem, um grupo de pessoas, muitas vestindo camisetas azuis, está reunido em uma área coberta com colunas azuis e paredes brancas. Elas estão sentadas em bancos ao longo da parede, enquanto um homem em pé, de camiseta branca e bermuda jeans, fala diante de uma mesa retangular de concreto. O ambiente sugere uma reunião comunitária ou escolar em um espaço amplo e arejado.

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

ELEIÇÕES

Revisão eleitoral atende 44 reeducandos da Cadeia Pública de Jaciara

Published

1 dia atrás

on

07/10/2025

By

Quarenta e quatro reeducandos do sexo masculino da Cadeia Pública de Jaciara (distante 144 km de Cuiabá) foram atendidos em mutirão eleitoral realizado no dia 2 de outubro pelo cartório da 14ª Zona Eleitoral, com sede no município. São presos condenados que tiveram suspensos os direitos políticos e que, portanto, não podem votar nem ser votados. Apesar disso, a revisão eleitoral reflete na manutenção de direitos, como o acesso ao auxílio-reclusão.

Trata-se de um benefício pago apenas aos dependentes do segurado que esteja preso. O valor máximo do benefício é de um salário-mínimo. É uma forma de evitar que os dependentes fiquem desamparados repentinamente, enquanto o segurado — que muitas vezes é o provedor do lar — se encontra recolhido. Com os dados interligados pela plataforma gov.br, as informações eleitorais alimentam a base de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A chefe do cartório da 14ª Zona Eleitoral, Rosângela Colli Dal Prá, explica que, mesmo não podendo votar, a regularidade da inscrição eleitoral do reeducando precisa estar em dia para a manutenção do direito. Todos os detentos atendidos foram submetidos à revisão eleitoral, procedimento que visa verificar a regularidade de sua inscrição. “Dos 15 atendidos, sete são dos municípios de São Pedro da Cipa, seis de Jaciara e outros dois de Juscimeira. Os demais, eleitores de outras zonas eleitorais, foram atendidos pelo projeto Zona Sem Fronteira. O atendimento ocorreu das 7h45 às 11h45 e das 16h às 16h30. Esse horário foi definido para atender os detentos em regime fechado e semiaberto”, relatou.

No sistema carcerário brasileiro, apenas pessoas com prisão provisória — que aguardam decisão judicial — têm direito ao voto. Isso significa que presos e presas com condenação criminal transitada em julgado (sem possibilidade de recurso) e pessoas que perderam os direitos políticos não podem votar. Presos provisórios são aqueles sob custódia da Justiça que ainda não tiveram condenação definitiva.

O mutirão eleitoral na Cadeia Pública de Jaciara integra as ações da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como meta ampliar o cadastramento biométrico de eleitores em 2025, atingindo, no mínimo, 98% de cobertura no Estado. Em Jaciara, o índice de cobertura biométrica é um dos melhores de Mato Grosso, com 96,31%. Faltam apenas 400 eleitores para atingir a meta da campanha. O município conta com 20.029 eleitores aptos a votar.

O cartório da 14ª Zona Eleitoral, em Jaciara, está localizado na Rua Carijós, nº 540, Centro, e atende das 7h30 às 13h30.

Jornalista: Anderson Pinho

#PraTodosVerem – Na imagem, duas servidoras da Justiça Eleitoral realizam atendimento a reeducandos dentro de uma unidade prisional. Elas estão sentadas em mesas com equipamentos de coleta biométrica, como computador, leitor digital e iluminação de anel de luz, enquanto os detentos, vestidos com roupas brancas, passam pelo procedimento de revisão eleitoral. O ambiente é simples, com paredes em tom cinza e divisórias metálicas ao fundo.

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA08/10/2025

Polícia Civil prende jovem que busca droga em Rondônia para vender em Rondolândia

Um jovem, de 18 anos, investigado por comercializar entorpecentes no município de Rondolândia (1.600 km a noroeste de Cuiabá), foi...
SEGURANÇA08/10/2025

Polícia Civil cumpre mandados de prisão de autores de roubo a loja de eletrodomésticos em Cuiabá

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Grade Fechada, na manhã desta quarta-feira (8.10), e cumpriu dois mandados...
SEGURANÇA08/10/2025

Polícia Civil prende mais de 90 foragidos da Justiça no mês de setembro por meio da Gepol

A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), realizou 91 prisões no mês de setembro...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262