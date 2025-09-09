Connect with us

ELEIÇÕES

Cartório Eleitoral de Campo Verde realiza mutirões em parceria com Prefeitura

Publicado em

09/09/2025

O Cartório da 12ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Verde, realiza uma série de mutirões de alistamento eleitoral e coleta de dados biométricos. As atividades iniciaram no dia 1º de setembro e seguem até 10 de outubro deste ano, passando por diferentes locais do município, como escolas, praças, centros comunitários e assentamentos rurais.  

 

O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos e cidadãs ao cadastramento biométrico e garantir que todos e todas estejam regularizados para o próximo pleito. A Prefeitura disponibilizou servidores para apoiar os trabalhos, em cumprimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº 017/2025, firmado com a Justiça Eleitoral. 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) reforça que o comparecimento ao mutirão é fundamental para os eleitores e eleitoras que ainda não realizaram o cadastro biométrico, evitando transtornos futuros quanto à regularização do título eleitoral. “Nosso propósito é ampliar o atendimento, alcançar toda a população e reforçar a segurança do processo democrático”, destacou o técnico judiciário da 12ª Zona Eleitoral, Djuliani Fernando Ceccato. 

 

A série de mutirões teve início na Escola Estadual Ledy Anita Brescancin, onde os serviços foram oferecidos de 1º a 05 de setembro. Na ocasião, foram realizados 176 atendimentos.  

 

Cronograma 

 

Os próximos mutirões ocorrerão nos seguintes locais e datas:  

  • Praça João Paulo II – 08 a 12 de setembro 
  • Centro de Atendimento ao Idoso (CAI) – 15 a 19 de setembro 
  • SECITECI/IFMT – 22 a 26 de setembro 
  • Creche Cora Coralina – 29 de setembro a 03 de outubro 
  • Assentamentos e comunidades rurais – entre 30 de setembro e 10 de outubro 

   

Ações externas 

 

Além dos mutirões próprios, o Cartório da 12ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Verde, participou dos principais eventos do município neste mês. A iniciativa integra o Termo de Cooperação nº 017/2025, que busca unir esforços da Justiça Eleitoral e da Prefeitura para ampliar o atendimento à população e facilitar a regularização do título eleitoral. 

 

Os servidores da Justiça Eleitoral e do município estiveram em regime especial de trabalho para atender o público nos seguintes eventos: 

  • 25ª Feira Comercial de Campo Verde (de 04/09 a 06/09) 
  • Ao Vivo na Praça (06/09) 
  • Dia C do Sicoob (06/09) 

 

Segundo o juiz da 12ª Zona Eleitoral, André Guanaes Simões, o objetivo é levar o atendimento até os cidadãos e cidadãs, aproveitando a concentração de público em eventos locais. “Estamos ampliando o acesso à coleta biométrica e garantindo que todos tenham a oportunidade de regularizar sua situação eleitoral em horários e locais de grande movimento”, destacou. Ele reforçou, ainda, que o cadastro biométrico é fundamental para assegurar a regularidade eleitoral e a segurança do processo democrático. 

 

Jornalista: Nara Assis 

 

#PraTodosVerem: A imagem mostra duas mulheres em uma sala escolar. Uma delas, vestida de verde, está sentada mexendo no celular, enquanto a outra, de óculos e blusa preta, trabalha em um notebook sobre a mesa. Há cartazes afixados na parede, incluindo um aviso de proibição do uso de celular. 

Fonte: TRE – MT

TRE-MT adota padronização de fundo virtual em sessões plenárias

Published

1 hora atrás

on

09/09/2025

By

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por ordem da presidente, desembargadora Serly Marcondes Alves, e conforme a Resolução n° 465/2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), adota a padronização de fundo em videoconferências das sessões plenárias. A medida entra em vigor nesta semana. 

 

A Resolução institui diretrizes na realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciário, a fim de facilitar a compreensão dos jurisdicionados. Também busca aprimorar os serviços no meio digital. 

 

Caso um ou mais participantes estiverem em locais diversos, o magistrado ou magistrada fica responsável por garantir a identificação na plataforma e sessão, vestimenta adequada e fundo estático padronizado. 

 

A identificação abarca o cargo, a ocupação, a função no ato, nome e sobrenome. Os participantes devem vestir-se adequadamente, como ternos, togas ou becas. Também devem participar da videoconferência com a câmera ligada. O TRE-MT procurou unificar o fundo contendo a marca do Tribunal, embora a Resolução flexibilize a utilização de fundo com o modelo padrão disponibilizado pelos tribunais, imagens semelhantes a salas de audiência, fórum local ou tribunal, além de fundos neutros, com paredes simples e estantes. 

 

Com a padronização, segundo a presidente do Tribunal, desembargadora Serly Marcondes Alves, o TRE-MT reafirma seu compromisso com a transparência, a clareza e a segurança institucional. “Essa medida, em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, garante maior uniformidade na comunicação e aproxima ainda mais o Judiciário da sociedade. Nosso objetivo é proporcionar aos cidadãos e cidadãs um ambiente virtual que reflita a seriedade, a credibilidade e o respeito que norteiam a atuação da Justiça Eleitoral em Mato Grosso”. 

 

Autora: Laís Guilherme (Supervisão de Nara Assis) 

 

#PraTodosVerem: A imagem mostra o painel institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), com o logotipo e o nome da instituição em destaque na parede. Ao lado, estão posicionadas as bandeiras do Brasil e do estado de Mato Grosso, e à frente há uma mesa com microfones, indicando um espaço destinado a reuniões e audiências. 

 

#PraTodosVerem: A imagem mostra o painel institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), com o logotipo e o nome da instituição em destaque na parede. Ao lado, estão posicionadas as bandeiras do Brasil e do estado de Mato Grosso, e à frente há uma mesa com microfones, indicando um espaço destinado a reuniões e audiências. 

Fonte: TRE – MT

Atuação da Justiça Eleitoral na fase de cumprimento de sentença é tema de curso

Published

6 horas atrás

on

09/09/2025

By

Teve início, nesta segunda-feira (08.09), o curso “Atuação da Justiça Eleitoral na fase de cumprimento de sentença: o uso estratégico das ferramentas eletrônicas de pesquisa e constrição patrimonial”. Realizada pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-MT) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), a capacitação ainda terá aulas nos dias 10 e 12 de setembro, das 8h30 às 11h50 (horário de MT). 

 

Na abertura, o vice-diretor da EJE-MT, juiz-membro Raphael Arantes, deu as boas-vindas aos cerca de 100 participantes do curso e ao professor. “Este é um assunto de extrema importância e tenho certeza de que o curso será de muita valia para todas e todos os participantes. A Justiça Eleitoral lida diariamente com desafios que exigem não apenas conhecimento técnico, mas também o domínio de ferramentas modernas de investigação e execução. Esse aprendizado vai fortalecer o trabalho desenvolvido em nossas unidades, garantindo maior efetividade no cumprimento das decisões judiciais e, consequentemente, mais credibilidade e transparência perante a sociedade”. 

 

As aulas são ministradas na modalidade telepresencial, para magistrados, magistradas, promotores, promotoras, servidores e servidoras do TRE-MT, pelo oficial de Justiça avaliador federal do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Gianfranco Leskewscz. Ele também integra a Divisão de Pesquisa Patrimonial e Execução Concentrada, é instrutor e monitor de cursos de pesquisa patrimonial básica para TRTs e TREs, e pós-graduado em Direito Processual Civil e em Execução Civil e Trabalhista, com ênfase em recuperação de crédito e pesquisa patrimonial.  

  

O curso possui o total de 10 horas de carga horária, e busca introduzir aos participantes os sistemas de pesquisa, além das funções, aplicações, conceitos e ferramentas utilizadas. “Nós temos uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n° 584/2024, que dispõe sobre o uso dos sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. É uma demanda que está surgindo para todo o âmbito do judiciário e que irei abordar ao longo de todo o curso. Porém, sugiro a criação de núcleos especializados para aprofundamento do tema de forma constante”. 

 

O servidor Armando Sussia Rosa disse que o curso está excelente, principalmente por focar no aspecto prático. “Claro que a teoria é sempre importante, mas o professor está mostrando mesmo onde clica, o que vai acontecer se você escolher tal menu, o que pode dar errado, e também está sendo prestativo com os colegas que estão apresentando dúvidas. De novo, não menosprezando a teoria, mas essa parte prática mesmo de abrir o sistema, de mostrar e, inclusive, apontar possíveis soluções para problemas que ele vivencia, é muito importante”. 

 

Segundo o chefe de cartório da 19ª Zona Eleitoral, com sede em Tangará da Serra, Renato Cabral, o tema do curso é muito relevante. “Temos vários processos nesta fase de cumprimento de sentença, oriundos, em especial, de prestação de contas eleitorais e anuais. Na Justiça Eleitoral, devido a sazonalidade, não temos o hábito de lidar com essas ferramentas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.) corriqueiramente. Então, após a edição da Resolução n° 23.709, que tratou do cumprimento no âmbito da Justiça Eleitoral, esses cursos são importantes para entendimento e padronização”, avaliou. 

 

Jornalista: Nara Assis 

 

#PraTodosVerem: A imagem mostra uma reunião virtual com vários participantes. Em destaque, aparecem dois homens em janelas principais: um deles, o vice-diretor da EJE-MT, usando terno escuro com camisa clara, e o outro, o professor do curso, de óculos e blazer preto. Na parte superior, estão as miniaturas dos demais participantes conectados à videoconferência. 

Fonte: TRE – MT

Continue Reading

