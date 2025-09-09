Cartório Eleitoral de Campo Verde realiza mutirões em parceria com Prefeitura

O Cartório da 12ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Verde, realiza uma série de mutirões de alistamento eleitoral e coleta de dados biométricos. As atividades iniciaram no dia 1º de setembro e seguem até 10 de outubro deste ano, passando por diferentes locais do município, como escolas, praças, centros comunitários e assentamentos rurais.

O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos e cidadãs ao cadastramento biométrico e garantir que todos e todas estejam regularizados para o próximo pleito. A Prefeitura disponibilizou servidores para apoiar os trabalhos, em cumprimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº 017/2025, firmado com a Justiça Eleitoral.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) reforça que o comparecimento ao mutirão é fundamental para os eleitores e eleitoras que ainda não realizaram o cadastro biométrico, evitando transtornos futuros quanto à regularização do título eleitoral. “Nosso propósito é ampliar o atendimento, alcançar toda a população e reforçar a segurança do processo democrático”, destacou o técnico judiciário da 12ª Zona Eleitoral, Djuliani Fernando Ceccato.

A série de mutirões teve início na Escola Estadual Ledy Anita Brescancin, onde os serviços foram oferecidos de 1º a 05 de setembro. Na ocasião, foram realizados 176 atendimentos.

Cronograma

Os próximos mutirões ocorrerão nos seguintes locais e datas:

Praça João Paulo II – 08 a 12 de setembro

Centro de Atendimento ao Idoso (CAI) – 15 a 19 de setembro

SECITECI/IFMT – 22 a 26 de setembro

Creche Cora Coralina – 29 de setembro a 03 de outubro

Assentamentos e comunidades rurais – entre 30 de setembro e 10 de outubro

Ações externas

Além dos mutirões próprios, o Cartório da 12ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Verde, participou dos principais eventos do município neste mês. A iniciativa integra o Termo de Cooperação nº 017/2025, que busca unir esforços da Justiça Eleitoral e da Prefeitura para ampliar o atendimento à população e facilitar a regularização do título eleitoral.

Os servidores da Justiça Eleitoral e do município estiveram em regime especial de trabalho para atender o público nos seguintes eventos:

25ª Feira Comercial de Campo Verde (de 04/09 a 06/09)

Ao Vivo na Praça (06/09)

Dia C do Sicoob (06/09)

Segundo o juiz da 12ª Zona Eleitoral, André Guanaes Simões, o objetivo é levar o atendimento até os cidadãos e cidadãs, aproveitando a concentração de público em eventos locais. “Estamos ampliando o acesso à coleta biométrica e garantindo que todos tenham a oportunidade de regularizar sua situação eleitoral em horários e locais de grande movimento”, destacou. Ele reforçou, ainda, que o cadastro biométrico é fundamental para assegurar a regularidade eleitoral e a segurança do processo democrático.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra duas mulheres em uma sala escolar. Uma delas, vestida de verde, está sentada mexendo no celular, enquanto a outra, de óculos e blusa preta, trabalha em um notebook sobre a mesa. Há cartazes afixados na parede, incluindo um aviso de proibição do uso de celular.

Fonte: TRE – MT