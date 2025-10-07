ELEIÇÕES
Cartório eleitoral de Pontes e Lacerda amplia horário de atendimento
A partir desta quarta-feira (8), o cartório da 25ª Zona Eleitoral, com sede em Pontes e Lacerda (município distante 402 km de Cuiabá), passa a atender em horário ampliado: das 7h30 às 17h. Até o dia 31 de outubro, serão 18 dias com atendimento estendido, visando aumentar o cadastramento biométrico de eleitores no município. A segunda fase do horário ampliado ocorrerá em novembro e terá 15 dias, entre os dias 10 e 28. Atualmente, o atendimento vai até as 13h30.
A mudança no horário faz parte das ações da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como meta, neste ano, ampliar a coleta biométrica no estado para pelo menos 98%. Em Pontes e Lacerda, o cartório está muito próximo de alcançar essa meta — restam apenas 650 eleitores. O município possui 32.454 eleitores e eleitoras aptos a votar, dos quais 30.772 (94,82%) já realizaram o cadastramento biométrico.
“Estamos confiantes de que até o próximo mês teremos alcançado os 98% de coleta biométrica em Pontes e Lacerda. Temos mutirões a realizar e outras ações à espera do retorno das autoridades. O novo horário representa mais tempo disponível para que o eleitor nos procure para fazer a coleta ou regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral”, avalia a chefe do Cartório da 25ª Zona Eleitoral, Adriana Ruzzante Gagliardi.
De acordo com levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), 5,18% dos eleitores do município ainda não possuem biometria.
#PraTodosVerem — A imagem mostra a fachada de um prédio moderno com a identificação “Cartório Eleitoral de Querência”. Em frente ao local, duas pessoas de capacete trafegam em uma motocicleta por uma rua asfaltada. O céu está limpo e azul, e há algumas palmeiras e construções ao fundo, compondo um cenário urbano e tranquilo.
Justiça Eleitoral lança nova campanha “TRE Sustentável”
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) lançou nesta segunda-feira (06.10) a campanha “TRE Sustentável: Nosso Resultado, Nossa Ação”, voltada para sensibilizar magistrados, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados sobre a importância do Índice de Desempenho de Sustentabilidade (IDS).
O IDS foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução nº 400/2021, que instituiu a Política de Sustentabilidade do Poder Judiciário. Ele mede, de forma objetiva e comparável, o desempenho de todos os tribunais brasileiros em áreas como consumo de insumos (energia, água, papel, copos descartáveis), gestão de resíduos, qualidade de vida no trabalho, equidade e diversidade, contratações sustentáveis, eficiência logística e ações de descarbonização no âmbito do Programa Justiça Carbono Zero.
“A sustentabilidade é um valor que deve estar presente em cada atitude dentro do nosso tribunal. Quando economizamos recursos, cuidamos do meio ambiente e promovemos qualidade de vida, estamos também reforçando a eficiência administrativa e a transparência perante a sociedade. O IDS nos mostra que cada escolha diária importa e que juntos podemos alcançar resultados ainda mais expressivos”, afirmou a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves.
No caso do TRE-MT, os dados são alimentados no sistema PLS-Jud e divulgados anualmente no Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário.
Para aproximar o tema da rotina de trabalho, a campanha traz exemplos práticos: desde a economia de papel até o correto descarte do lixo, passando pelo cuidado com energia e água. Todas essas ações, quando somadas, compõem indicadores que são públicos e comparados nacionalmente.
A campanha está sendo realizada pelas Assessorias de Gestão Estratégica e Comunicação.
Mutirão indígena no Xingu faz revisão para seção eleitoral na Aldeia Sapezal, em Querência
A Aldeia Sapezal, no Território Indígena do Xingu, em Querência (a 762 km de Cuiabá), vai ganhar uma seção eleitoral para facilitar o exercício do voto no dia da eleição. Um mutirão indígena oferecerá atendimento ao eleitorado na Escola Indígena Aiya, entre os dias 9 e 11 de outubro (quinta-feira a sábado), das 8h às 17h. Diversos serviços serão oferecidos, entre eles o cadastramento biométrico, mas o foco da ação é a revisão eleitoral, em virtude da criação da nova seção eleitoral e da consequente mudança do local de votação.
Antes, os indígenas precisavam se deslocar até a cidade: agora, a votação será realizada na própria aldeia, o que facilita a vida dos eleitores que chegavam a percorrer até 110 km de estrada para alcançar a sede do município. O mutirão indígena atenderá o público de seis aldeias da região: Afukuri, Barro Branco, Pequi, Sapezal, Tanguro e Tangurinho. Estima-se que, juntas, elas representem um público de cerca de 250 pessoas.
O local do mutirão será o mesmo onde será instalada a seção eleitoral. A escolha foi definida na semana passada, em reunião com os caciques das aldeias da região, e levou em conta fatores como a questão ambiental (por causa das queimadas), a disponibilidade de energia elétrica e a conexão de internet. Inicialmente, o mutirão seria realizado na Aldeia Tanguro, mas, por questões logísticas, foi transferido para a vizinha Aldeia Sapezal.
Segundo informações da Justiça Eleitoral no município, o acesso a esse grupo de aldeias — localizadas mais ao sul do Território Indígena do Xingu — é feito pela rodovia estadual MT-110, em sua maioria de estrada de terra. O servidor do cartório eleitoral da 53ª Zona Eleitoral, Vitor Manoel Chaves Sampaio, informou que, no ano passado, foram criadas três seções eleitorais no Território Indígena do Xingu, beneficiando aldeias localizadas mais ao norte. Nessa ocasião, mutirões atenderam cerca de 750 indígenas, que realizaram a revisão eleitoral em razão da transferência do local de votação.
“A gente sabe que muitas aldeias ficam distantes, em locais de difícil acesso e algumas a mais de 200 km. Então, no dia da eleição, os indígenas precisavam sair de madrugada da aldeia para pegar o ônibus que a Prefeitura Municipal disponibilizava e chegar no horário da votação. A criação da seção possibilitará o acesso dessas comunidades isoladas ao atendimento eleitoral e cadastro biométrico, bem como a transferência de todos os eleitores das referidas aldeias e adjacentes para votação na seção eleitoral criada naquela Terra Indígena, evitando, assim, o árduo deslocamento das centenas desses eleitores isolados às seções da sede do município para exercer o sufrágio”, avalia o servidor.
O cartório eleitoral levará ao mutirão indígena toda a estrutura necessária para o atendimento de eleitores e eleitoras. Serão quatro servidores da Justiça Eleitoral, operando quatro kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta digital, câmera, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos, padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para ser atendido, basta levar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado, que podem ser apresentados em versão física ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso — não é necessário votar no local ou morar na cidade onde a ação é realizada.
Panorama Eleitoral em Querência
Levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) indica que a cobertura biométrica em Querência alcançou 75,55%, o que representa um eleitorado de 13.154 pessoas dentro de um universo de 17.411 eleitores e eleitoras. O cartório eleitoral da 53ª Zona desenvolve ações — entre elas os mutirões — para localizar 4.257 pessoas que ainda não realizaram a biometria, cerca de 24,45%.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica. Além das digitais, o cadastro biométrico atualiza outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
#PraTodosVerem — A imagem mostra um grupo grande de indígenas enfileirados em uma área de terra batida, participando do Quarup, cerimônia tradicional em homenagem aos mortos. Eles estão com os corpos pintados e adornados com faixas coloridas nas pernas e na cintura, formando um cenário cultural vibrante. Ao fundo, vêem-se ocas e vegetação sob um céu limpo e ensolarado.
