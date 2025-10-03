ELEIÇÕES
Cartório Eleitoral de Sinop amplia horário de atendimento a partir de segunda (06/10)
O Cartório da 22ª Zona Eleitoral, no município de Sinop, ampliará o horário de atendimento a partir da próxima segunda-feira (06/10). O cartório, que realizava os atendimentos até às 13h30, passará a atender até às 17h30. O início do funcionamento, às 7h30, não foi alterado. O novo horário é provisório e é vigente até dia 12 de dezembro.
A ação faz parte da campanha Biometria 100%, plano de ação da Corregedoria Regional Eleitoral, que busca aumentar a coleta biométrica de, no mínimo, 98% do eleitorado estadual até o fim do ano. Atualmente, das 117.091 pessoas aptas a votarem em Sinop, 111.414 (95,15%) já cadastraram a biometria, e 5.677 (4,85%) pessoas ainda não efetuaram o procedimento.
“O objetivo da iniciativa é oportunizar aos eleitores e eleitoras a possibilidade de realizar a coleta de dados biométricos para aqueles que ainda não usufruíram do serviço”, declarou o chefe de Cartório da 22ª Zona Eleitoral, Wedson Marques do Amaral.
Mais segurança
A biometria representa um avanço tecnológico no processo eleitoral. O cadastro biométrico contempla a coleta das impressões digitais, dados pessoais e a captura de fotografia do eleitor. Esse processo de identificação garante mais segurança e acessibilidade, diminui a interferência humana e evita fraudes, como voto duplo e que uma pessoa se passe por outra no momento da votação.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)
#PraTodosVerem: A foto mostra a fachada do cartório eleitoral em Sinop. O letreiro é “TRE/MT”, em letras maiores, e “Cartório Eleitoral da 22ª ZE”, em letras menores. A parede é azul claro e possui decorações em amarelo. A porta em cor preta fica no canto esquerdo da imagem, enquanto no canto direito há um portão semiaberto.
Fonte: TRE – MT
Série de mutirões contempla eleitorado de Marcelândia durante mês de outubro
Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral, a 32ª Zona Eleitoral realizará, ao longo do mês de outubro, uma série de mutirões de atendimento no município de Marcelândia (642 km de Cuiabá). As ações contemplarão serviços como alistamento (confecção de 1º título), revisão, transferência de endereço, emissão de segunda via do título e cadastramento biométrico.
Os mutirões serão realizados nas quatro maiores escolas da cidade, sempre no horário das 8h às 17h, conforme o cronograma:
- Dias 06, 07 e 08 de outubro – Escola Estadual Pedro Bianchini (Rua João Biondaro, n° 532, Centro)
- Dias 13, 14 e 15 de outubro – Escola Estadual Paulo Freire (Rua Três Poderes, n° 970, Centro)
- Dias 20, 21 e 22 de outubro – Escola Municipal Castro Alves (Rua Vanuza de Souza Barcelos, n° 30, Vila Esperança)
- Dias 27, 28 e 29 de outubro – Escola Estadual Etelvina Ferreira de Cerqueira (Rua Colíder, Vila Isabel)
O município possui atualmente 9.242 pessoas aptas ao voto, sendo que 1.616 ainda não possuem a biometria cadastrada, público que é prioridade nesta etapa do atendimento. Nestas quatro escolas, que funcionam como locais de votação, votam 92,16% do eleitorado sem biometria, o correspondente a 1.582 pessoas.
De acordo com o chefe de cartório da 32ª Zona Eleitoral, Igor Antunes Costa, manter o título de eleitor regularizado é um ato fundamental de cidadania e condição essencial para o pleno exercício dos atos da vida civil.
“Um título de eleitor irregular pode impedir o cidadão e a cidadã de receber benefícios sociais e previdenciários, de emitir passaporte e de ingressar no serviço público ou efetuar matrícula em instituições públicas de ensino. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral convida os eleitores e eleitoras de Marcelândia a participarem dos mutirões que ocorrerão durante todo o mês de outubro. Convocamos a população para que não perca a oportunidade de regularizar a situação e realizar o cadastro da biometria”, convoca.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra o momento do cadastramento biométrico. Uma servidora da Justiça Eleitoral auxilia um eleitor a registrar sua digital em um equipamento próprio, enquanto um computador está conectado ao processo. Na mesa também há um celular e outros dispositivos de apoio.
Fonte: TRE – MT
Mutirão eleitoral atende estudantes e servidores de escola em Luciara
Estudantes, servidores e servidoras da Escola Estadual “Juscelino Kubitscheck”, no município de Luciara (1.040 km de Cuiabá), receberão atendimento para os serviços essenciais da Justiça Eleitoral. A 15ª Zona Eleitoral promoverá o mutirão entre os dias 06 e 10 de outubro, das 7h30 às 13h30. A escola está localizada na Avenida Dez de Maio, nº 16, Centro.
Os serviços oferecidos são: alistamento eleitoral (confecção do 1º título), transferência, revisão, segunda via, emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multa, consulta de situação eleitoral e, principalmente, a coleta biométrica.
O objetivo da ação é incentivar os(as) jovens a exercerem o papel de cidadãos e cidadãs desde cedo. A partir dos 16 anos, o jovem já pode votar. Embora o voto seja facultativo até os 18 anos, o exercício estimula a participação ativa na democracia.
“Os alunos do Ensino Médio, que agora têm 15 anos de idade e completarão 16 no próximo ano, já poderão votar em 2026”, explicou o chefe de Cartório da 15ª Zona Eleitoral, Marion Yudi Arai Ohira. Portanto, pessoas que completarem 16 anos até maio do próximo ano podem realizar o alistamento eleitoral e exercer o direito ao voto.
Para usufruir da maioria dos serviços, é preciso levar o documento oficial com foto. No caso do primeiro título, transferência e regularização, também é necessário apresentar o comprovante de residência atualizado. Em caso de alistamento eleitoral, homens maiores de 18 anos também devem mostrar o comprovante de quitação militar.
“O atendimento na unidade escolar visa facilitar para o eleitor, porque para realizar o alistamento é necessário apresentar o comprovante de domicílio junto ao documento oficial. Com o aluno já matriculado, ele não precisa trazer esse comprovante. A matrícula já vincula ele ao domicílio e ao município de votação”, esclareceu Marion Ohira.
Biometria 100%
A iniciativa também faz parte da campanha Biometria 100%, que visa ampliar a cobertura biométrica em, pelo menos, 98% do estado em 2025. A biometria garante mais segurança no momento da votação, pois evita que alguém vote duas vezes e que uma pessoa vote no lugar de outra.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)
#PraTodosVerem: A imagem mostra a Escola Estadual “Juscelino Kubitscheck”. A parede é azul claro, com um grande telhado. Há uma cerca de arame com árvores para dentro. No centro da foto, na calçada fora da grade, há um Orelhão.
Fonte: TRE – MT
