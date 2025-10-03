Cartório Eleitoral de Sinop amplia horário de atendimento a partir de segunda (06/10)

O Cartório da 22ª Zona Eleitoral, no município de Sinop, ampliará o horário de atendimento a partir da próxima segunda-feira (06/10). O cartório, que realizava os atendimentos até às 13h30, passará a atender até às 17h30. O início do funcionamento, às 7h30, não foi alterado. O novo horário é provisório e é vigente até dia 12 de dezembro.

A ação faz parte da campanha Biometria 100%, plano de ação da Corregedoria Regional Eleitoral, que busca aumentar a coleta biométrica de, no mínimo, 98% do eleitorado estadual até o fim do ano. Atualmente, das 117.091 pessoas aptas a votarem em Sinop, 111.414 (95,15%) já cadastraram a biometria, e 5.677 (4,85%) pessoas ainda não efetuaram o procedimento.

“O objetivo da iniciativa é oportunizar aos eleitores e eleitoras a possibilidade de realizar a coleta de dados biométricos para aqueles que ainda não usufruíram do serviço”, declarou o chefe de Cartório da 22ª Zona Eleitoral, Wedson Marques do Amaral.

Mais segurança

A biometria representa um avanço tecnológico no processo eleitoral. O cadastro biométrico contempla a coleta das impressões digitais, dados pessoais e a captura de fotografia do eleitor. Esse processo de identificação garante mais segurança e acessibilidade, diminui a interferência humana e evita fraudes, como voto duplo e que uma pessoa se passe por outra no momento da votação.

Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)

#PraTodosVerem: A foto mostra a fachada do cartório eleitoral em Sinop. O letreiro é “TRE/MT”, em letras maiores, e “Cartório Eleitoral da 22ª ZE”, em letras menores. A parede é azul claro e possui decorações em amarelo. A porta em cor preta fica no canto esquerdo da imagem, enquanto no canto direito há um portão semiaberto.

Fonte: TRE – MT