Casa de menor é alvo de operação de combate a ato terrorista em Campo Novo do Parecis

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) inicia, nesta quarta-feira (7.5), um novo ciclo de audiências públicas de Ouvidoria e Participação Social, com a primeira edição marcada para ocorrer no auditório da Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, às 19h.

O objetivo é ampliar o diálogo com a população, esclarecer dúvidas e colher sugestões sobre os serviços públicos regulados pela autarquia.

As audiências públicas integram a estratégia da Agência de fortalecer a participação social e promover a escuta ativa dos usuários dos serviços públicos delegados. A ação busca garantir não apenas o equilíbrio na prestação dos serviços, mas também a adequação às necessidades reais da sociedade mato-grossense.

Após Lucas do Rio Verde, a Ager-MT realizará audiências em outras sete cidades: Primavera do Leste (14.5), Pontes e Lacerda (4.6), Tangará da Serra (18.6), Guarantã do Norte (20.8), Água Boa (2.09), Confresa (4.9) e Cuiabá (4.10). As sessões serão presenciais e transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Agência no YouTube.

O ciclo de audiências contará ainda com o apoio de ouvidores municipais, Câmaras e Prefeituras, fortalecendo a atuação das ouvidorias locais e contribuindo para a melhoria contínua dos serviços públicos regulados.

*Com supervisão de texto de Nayara Takahara.

Fonte: Governo MT – MT