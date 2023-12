Casa de Sarita: Transformando vidas e se tornando referência estadual em atendimento

Equipes da secretaria de assistência Social – que atuam no Cadastro Único – estarão neste mês de dezembro realizando ações de busca ativa de beneficiários – nos bairros: São Benedito, Jardim Manaíra, Princesa do Sol e Jardim Primavera. Os interessados em atualizar as informações cadastrais devem procurar os locais onde os trabalhos serão realizados.

A coordenadora do Cadastro Único, Elizângela Ferreira Arantes, informa que nesta quarta-feira (6), a equipe que realiza o trabalho estará visitando o bairro São Benedito, na Rua 16, Quadra 18, no espaço da antiga feira. “Daremos início aos trabalhos às 8:00 e seguimos até as 11:00 horas. É importante que o morador tenha em mãos as documentações pessoais e comprovante de endereço. Vale lembrar que os beneficiários de programas sociais, a exemplo do Bolsa Família, devem estar com os dados atualizados, caso contrário podem ter o benefício suspenso”, alertou.

Elizangela Arantes lembra que uma das linhas de atuação do Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (PROCAD-SUAS), exige a atualização e regularização – permanentes – do CadÚnico, que deve servir de base eficaz à identificação e a caracterização das famílias de baixa renda ou vulneráveis à pobreza.

“O CadÚnico é uma importante ferramenta para a articulação da rede de promoção e proteção social e também um mecanismo fundamental para a integração das iniciativas de diversas áreas e em todos os âmbitos da federação que visam promover a inclusão social. O objetivo da ação é fazer a regularização das famílias que se encontram em descumprimentos das condicionalidades e com isso estão perdendo os seus benefícios”, certificou.

Para a secretária da Assistência Social, Ana Cristina Vieira, essa ações realizadas nos bairros, tem aproximado e tem sido positiva uma vez que leva para as diversas regiões da cidade, essa atividade, que é executada nos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS – dos bairros Santa Maria, Jardim Glória, São Mateus e Cristo Rei, e ainda na sede da Secretaria de assistência.

“E por entender a importância desse serviço, a secretaria de Assistência Social vem desde o mês de junho, demandando esforços para realizar essa ação nos bairros, onde a equipe do Cadastro Único tem realizado essa busca ativa dos beneficiários de programas sociais, realizando a atualização cadastral e a inserção de novas famílias cadastradas. Várzea Grande possui atualmente 20.777 famílias em situação de pobreza, e para atender a demanda apresentada, estamos realizando ações estratégicas em rede, com atendimentos nos CRAS e também nos bairros”.

A titular da pasta lembra ainda que o Cadastro Único é um instrumento que possibilita a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, podendo ser utilizado para diversas políticas e programas sociais voltados a este público.

“Por meio de sua base de dados, é possível conhecer quem são, onde estão e quais são as principais características, necessidades e potencialidades da parcela mais pobre e vulnerável da população. E é justamente esse trabalho que vem sendo feito em Várzea Grande. Uma das atribuições do Cadastro Único é fazer a busca ativa das famílias, neste programa estamos intensificando essa ação e de forma descentralizada”, completou Ana Cristina.

É importante que os beneficiários de auxílios, federal, estadual ou municipal estejam com os dados cadastrais em dia. Qualquer mudança, seja de endereço, celular ou até cidade, devem ser comunicados.

AGENDA DE SERVIÇOS: Confira as datas e locais onde serão realizadas as ações descentralizadas do Cadastro Único.

Dia 06: Bairro São Benedito

Rua 16, Quadra 18 (no espaço da antiga feira)

Horário: das 8h às 11:00 horas

Dia 15: Jardim Manaíra

Rua Major João Ribeiro (no espaço da igreja Nossa Senhora de Guadalupe).

Horário: das 8h às 11:00 horas

Dia 20: Bairro Princesa do Sol

Avenida São Gonçalo

Horário: das 8h às 11:00 horas

Dia 22: Bairro Jardim Primavera

Rua 36 S-N (no espaço do Centro Comunitário)

Horário: das 8h às 11:00 horas

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT