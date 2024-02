Casa Silva Freire inicia temporada 2024 com diversas atividades

A Casa de Cultura Silva Freire inicia, a partir de fevereiro, a temporada de 2024 com oficinas de experimentação poética, visitas mediadas, exposição e lives com transmissão online. Com fomento da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a instituição preparou uma programação especial e prevê um mergulho na produção intensivista do poeta Benedito Santana da Silva Freire e nos fazeres artísticos.

Fazem parte do programa educativo as visitas mediadas à exposição que apresenta um recorte da vida e obra do poeta e ao Centro de Documentação que abriga o Acervo Silva Freire. Pensada de acordo com os diversos públicos, a visitação mediada está aberta para crianças, jovens, adultos e ainda grupos.

Nas visitas com o público infantil são realizadas oficinas com a utilização da metodologia participativa, em que as crianças são convidadas a conhecer o universo do poeta e experimentar os princípios do Intensivismo, vanguarda literária mato-grossense que propõe uma relação singular com a palavra escrita.

Nas visitas de jovens e adultos o objetivo é explorar e mediar o contato entre o visitante e as obras do poeta Silva Freire, possibilitando maior imersão e interação na exposição permanente da Casa.

Grupos de estudantes, professores, pesquisadores e demais pessoas interessadas em pesquisar os documentos do Acervo Silva Freire também poderão agendar suas visitas. O agendamento pode ser feito pelo telefone (65) 2129-6002 ou pelo e-mail [email protected]. As visitas espontâneas podem ser feitas de segunda a sexta-feira de 13h às 18h.

Durante o mês de fevereiro serão ofertadas também oficinas de experimentação poética com o escritor Caio Ribeiro, com a finalidade de fomentar e provocar a criação de textos alinhados ao Intensivismo. As informações para inscrições serão divulgadas posteriormente.

A programação inclui ainda a 2ª edição da série ‘Conversas ao pé do Cajueiro’, que reúne artistas, pensadores, pesquisadores e pessoas das comunidades para debater temas diversos. O primeiro encontro está marcado para o dia 23 de fevereiro, às 17h, e terá como tema “A Cuiabania e a Emergência Climática”.

Com novo formato e cenário, os episódios seguem sob mediação da professora e filósofa Maurília Valderez do Amaral e transmitidos pelo canal da Casa Silva Freire no Youtube.

“O objetivo desta temporada é ampliar o impacto social possibilitando que mais pessoas tenham acesso à cultura, arte e educação a partir da obra de Silva Freire e da produção do Intensivismo”, explica a diretora da Casa, Larissa Silva Freire Spinelli.

A Casa Silva Freire

Localizada na Rua Cândido Mariano, número 707, no Centro Histórico de Cuiabá, a Casa abriga o acervo literário do poeta Benedito Sant’Ana da Silva Freire e a produção do Movimento Intensivismo e Poema//Processo.

A associação sem fins lucrativos é Ponto de Cultura e Ponto de Memória reconhecida pelo IBRAM. Fundada em 8 de abril de 2010, sua finalidade é preservar e difundir a obra do poeta por meio da promoção e incentivo à cultura, educação, literatura, arte e ciências em Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT