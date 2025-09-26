Casa Silva Freire oferta oficinas de experimentação poética ministradas por Nicolas Behr

A Casa de Cultura Silva Freire está com inscrições abertas para as oficinas de Experimentação poética, que serão conduzidas pelo poeta Nicolas Behr, neste sábado (27.9).

Distribuída em duas turmas, uma das 9h às 12h e outra das 15h às 18h, a formação integra as ações mantidas pela instituição cultural com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online disponibilizado neste link. As vagas são limitadas.

As oficinas têm como propósito estimular o contato direto do público com a poesia em sua dimensão prática e inventiva. Mais do que escrever versos, os participantes serão convidados a experimentar processos criativos que ampliam o olhar sobre o cotidiano, a cidade e a palavra.

O ministrante Nicolas Behr nasceu em Cuiabá em 1958 e se mudou ainda jovem para Brasília, cidade que se tornaria tema central de sua obra poética. Poeta marginal, destacou-se na década de 1970 ao publicar de forma independente e artesanal seus primeiros livros produzidos em mimeógrafos e vendidos de mão em mão.

Com linguagem coloquial, crítica e irônica, Behr construiu uma poética profundamente ligada ao cotidiano urbano e ao Cerrado. Mesmo sendo poetas de diferentes gerações, Behr reconhece a influência de Silva Freire em sua escrita.

“Todos os poetas dialogam, são confluentes e se influenciam em maior ou menor grau”, afirma. Na memória, contudo, uma lembrança de outros tempos: “Conheci Silva Freire quando era adolescente, lá pelos 13 anos. Me lembro de um episódio em que peguei carona com ele”, lembra.

Para Behr, a Oficina de Experimentação Poética oportuniza a troca e aprendizado mútuos.

“É sempre muito enriquecedor. É uma troca: ao mesmo tempo em que se compartilha, se aprende. E é também uma oportunidade para o poeta rever o próprio processo criativo”, reflete.

A Casa Silva Freire

A Casa Silva Freire é uma associação sem fins lucrativos apoiada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e certificada como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura (Minc) e Ponto de Memória pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Além das atividades mensais, a CSF recebe o público semanalmente em visitas mediadas: todas as quartas-feiras, das 12h às 18h. As visitas podem ser agendadas pelo telefone (65) 98127 3268 ou pelo e-mail [email protected]. A instituição está localizada na Rua Cândido Mariano, nº. 707, Centro Histórico, Cuiabá.

Serviço

Oficinas de Experimentação Poética com Nicolas Behr

Data: Sábado (27.9)

Horários: 9h às 12h (turma 1) | 15h às 18h (turma 2)

Inscrições gratuitas: aqui

