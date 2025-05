Casal de faccionados é preso pela PM com porções de cocaína e maconha

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), prendeu Jailson Jorge dos Santos, de 29 anos, que estava foragido da Justiça desde fevereiro deste ano. Condenado à pena definitiva de 18 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado pelo crime homicídio qualificado.

A prisão foi realizada nesta terça-feira (13.5), em decorrência do cumprimento do mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Cuiabá, em 24 de fevereiro de 2025. Jailson foi preso em um condomínio residencial, onde estaria morando, localizado no bairro Jardim Ubirajara, em Cuiabá.

No momento da abordagem, o foragido declarou de forma espontânea que não estava trabalhando formalmente, alegando que evitava se expor por estar sendo procurado pela Justiça, e que estaria sobrevivendo por meio da prática de golpes na plataforma OLX.

Durante a vistoria no interior do apartamento, foi localizado um vaso contendo uma planta com características típicas de maconha (Cannabis Sativa), que foi apreendida. Além da planta, também foram apreendidos dois aparelhos celulares, com o intuito de subsidiar as investigações em curso quanto à prática de estelionatos e possível envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

O conduzido foi encaminhado até da delegacia e mantido à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais cabíveis.

O crime

Conhecido como “de menor”, Jailson Jorge dos Santos, foi autor do homicídio de Luis Gustavo Moreira da Costa, ocorrido em 15 de agosto de 2017, em Cuiabá. Ele teria atirado contra a vítima após uma discussão, enquanto consumiam drogas no local onde ocorreu o crime.

Segundo apurado na investigação, Jailson não teria gostado do tratamento que recebeu de Luis Gustavo na discussão. Então, deixou o local, foi até sua casa pegar uma arma de fogo, retornou e efetivou vários disparos contra a vítima, que morreu ali mesmo. Após a ação criminosa, Jailson fugiu.

Na denúncia, oferecida pelo Ministério Público, foi apontada a qualificadora de motivo torpe, em virtude de o suspeito ter matado a vítima por causa de uma discussão sobre droga, e também de recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmado e foi surpreendido com a ação repentina de Jailson.

Fonte: Policia Civil MT – MT