Casal é preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito por tentativa de homicídio
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra um homem, de 25 anos, em Cuiabá. A vítima sofreu nove ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e está internada Hospital Municipal de Cuiabá.
Conforme o boletim de ocorrência, as equipes foram informadas sobre uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Industriário. Na ocasião, dois condutores em um veículo modelo Fiat Uno preto e outro Gol branco, faltando retrovisor do lado direito, estariam envolvidos na ação criminosa.
Testemunhas localizaram diversas munições calibre 9 milímetros deflagrados. Com auxílio de câmeras de segurança do local, os policiais militares intensificaram o policiamento na região e flagraram o casal no veículo Gol, ainda na região.
O suspeito, de 41 anos conduzia o carro, enquanto a comparsa, de 21 anos, estava no banco do passageiro. As equipes identificaram que ele possuí mandado de prisão em aberto.
Neste momento, os policiais militares receberam denuncia de que a vítima teria dado entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), e em seguida, foi encaminhada ao HMC. A dupla e o veículo foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
Polícia Militar entrega medalha de 190 Anos para autoridades nesta terça-feira (2)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na tarde desta terça-feira (2.9), a solenidade de entrega da “Medalha de 190 anos da Polícia Militar” para autoridades civis e militares. A cerimônia acontece a partir das 17h, no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás.
A honraria será concedida em razão aos 190 anos da Polícia Militar de Mato Grosso, celebrado neste ano de 2025. A medalha é destinada a reconhecer e homenagear personalidades e instituições pelos relevantes serviços prestados em parceria com a Polícia Militar e a Segurança Pública de Mato Grosso.
No evento, estão previstas a entrega de mais de 200 medalhas para autoridades e figuras públicas civis e oficiais e praças da Polícia Militar e outras instituições de segurança.
Serviço | Imposição de Medalha 190 Anos da Polícia Militar
Data: 2.9 (terça-feira)
Horário: 17h
Local: Salão Nobre Cloves Vettorato – Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT
Fonte: PM MT – MT
Gefron e PM apreendem aeronave e prendem seis em operação integrada contra o tráfico de drogas
Conforme o Gefron, com apoio da Polícia Federal e Exército, foi identificada uma pista clandestina na área rural do município que estava sendo utilizada para pouso de aeronaves com carregamento de drogas da Bolívia. Com estas informações, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Polícia Militar iniciaram buscas pela fazenda suspeita.
Durante a ação, as equipes identificaram a pista suspeita onde foram encontrados uma aeronave monomotor e uma Toyota Hilux, e os suspeitos sendo, quatro brasileiros e dois bolivianos. Dentro do veículo foi encontrado um tablete de cloridrato de cocaína. Um dos estrangeiros tinha um mandado de prisão expedido na Bolívia.
Com os suspeitos foram apreendidos três armas de cano longo, munições, além de moeda estrangeira e equipamentos de radiocomunicação e internet. Durante buscas na sede da propriedade de um dos suspeitos, os policiais apreenderam cerca de 200 litros de combustível.
Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Juara para autuação criminal e ficaram à disposição da Justiça.
Fonte: PM MT – MT
