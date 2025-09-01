Casal é preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito por tentativa de homicídio

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra um homem, de 25 anos, em Cuiabá. A vítima sofreu nove ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e está internada Hospital Municipal de Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes foram informadas sobre uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Industriário. Na ocasião, dois condutores em um veículo modelo Fiat Uno preto e outro Gol branco, faltando retrovisor do lado direito, estariam envolvidos na ação criminosa.

Testemunhas localizaram diversas munições calibre 9 milímetros deflagrados. Com auxílio de câmeras de segurança do local, os policiais militares intensificaram o policiamento na região e flagraram o casal no veículo Gol, ainda na região.

O suspeito, de 41 anos conduzia o carro, enquanto a comparsa, de 21 anos, estava no banco do passageiro. As equipes identificaram que ele possuí mandado de prisão em aberto.

Neste momento, os policiais militares receberam denuncia de que a vítima teria dado entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), e em seguida, foi encaminhada ao HMC. A dupla e o veículo foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT