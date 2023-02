Casal é preso transportando 48 quilos de cocaína em Paranatinga

Um casal foi preso nesta segunda-feira (20.02), transportando 48 quilos de substância análoga à cocaína e à pasta base no Anel Viário do município de Paranatinga (385 km de Cuiabá). A ação contou com participação dos policiais militares da 2ª Companhia Independente, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

As equipes foram informadas que um veículo modelo Toyota Hilux preto estaria com grande quantidade de entorpecentes transitando pela região urbana da cidade, momento em que os militares fizeram uma barreira no entorno do Anel Viário do município. O veículo foi avistado em um posto de combustível. Lá, um homem e uma mulher, ambos de 30 anos, foram abordados pelos policiais.

Na busca veicular realizada durante a abordagem, a equipe percebeu que o estepe do carro estava travado por uma barra de ferro incomum. Os militares, então, encontraram um compartimento falso na lataria do carro contendo seis tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína e 39 tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 48 quilos de entorpecentes.

Ao ser questionado, o condutor confessou que levaria a carga para Canarana, onde passaria a caminhonete para outra pessoa e que receberia R$ 9 mil pelo serviço.

Os suspeitos, o veículo e a carga apreendida foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Fonte: GOV MT