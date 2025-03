Casal flagrado manipulando e vendendo drogas é preso pela Polícia Civil em Tapurah

Um homem que vinha abusando sexualmente dos enteados do seu filho teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (28.2), após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso (DEDMCI) de Sinop.

O “avôdrasto”, de 59 anos, teve o mandado de prisão decretado por crime de estupro de vulnerável cometido contra dois irmãos, um menino de 9 anos e uma menina de 6.

As investigações iniciaram no dia 17 de fevereiro após a mãe das crianças procurar a delegacia, relatando que o pai do seu marido havia abusado sexualmente do seu filho de 9 anos. Segundo as informações, o suspeito aproveitou que o menino foi passar o final de semana na casa dele para praticar os abusos, dormindo na mesma cama do menino.

Após a mãe registrar o primeiro boletim de ocorrência, ela desconfiou que, pela convivência constante, o suspeito também poderia ter abusado de sua outra filha.

Em conversa com a menor, a mãe descobriu que o suspeito beijava a menina na boca todos os dias.

Diante das evidências colhidas durante as investigações, a delegada titular da DEDMCI de Sinop, Renata Evangelista representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, que foi deferido pela Justiça e cumprido pelos policiais da especializada.

Após ter a ordem judicial cumprida, o preso foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT