Casal mandante de assassinato de advogado se torna réu em ação penal

Mais de 40 desenhos feitos por estudantes da rede pública de ensino de Sorriso (a 420 km de Cuiabá), do 5º ao 8º ano, integram a cartilha “Sorriso contra a violência doméstica”. A publicação é uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal do município, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

O material aborda temas como violência intrafamiliar contra a mulher, abuso sexual, medidas protetivas de urgência e canais de apoio da Rede de Atendimento. A proposta é levar informação, promovendo conscientização e orientações sobre como identificar e denunciar situações de violência.

Inicialmente lançada em versão digital, em 2024, a cartilha agora conta com edição impressa, com tiragem de três mil exemplares. Os desenhos que ilustram a publicação foram selecionados por meio de um concurso escolar. Os estudantes premiados receberam bolsas para cursos de inglês e informática, além de tablets e kits escolares.

De acordo com a promotora de Justiça Fernanda Pawelec Vasconcelos, a qualidade dos trabalhos surpreendeu a comissão organizadora. “Os trabalhos estavam tão bons que decidimos ampliar a seleção para a cartilha, além dos desenhos que foram premiados”, afirmou.

Para a procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Estudos sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Gênero Feminino (CAOVD), a cartilha, “Sorriso contra a violência doméstica”, constitui um instrumento fundamental para fomentar a reflexão crítica entre estudantes, profissionais da educação e a comunidade escolar. Segundo ela, o material aborda, de forma clara e acessível, temas relacionados à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

“O enfrentamento eficaz dessa realidade somente será possível com um esforço conjunto, contínuo e integrado. Apenas assim poderemos construir uma sociedade mais justa, segura e igualitária para todas as mulheres. Aproveito para incentivar os colegas de outras promotorias de Justiça a utilizarem essa cartilha em suas atuações, especialmente nas ações de educação em direitos, uma vez que se trata de uma produção institucional do Ministério Público de Mato Grosso”, afirmou a procuradora.

Como encerramento do projeto, será realizada uma noite de autógrafos com a participação dos alunos autores das ilustrações. “Além do conteúdo informativo, a cartilha traz a expressão artística de crianças e adolescentes sobre um tema tão sensível. Os desenhos são lindos e emocionantes”, completou a promotora.

A publicação será distribuída em escolas e espaços públicos do município.

Acesse o canal do MPMT no WhatsApp!

Fonte: Ministério Público MT – MT