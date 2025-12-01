Casamento Social une mais de 120 casais em cerimônia promovida pela Prefeitura de Sinop

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social e em parceria com a Associação dos Cartórios e com a Câmara Municipal de Sinop, oficializou a união de 123 casais durante a primeira edição do Casamento Social, realizada no último sábado (29), no Centro de Eventos Dante Martins de Oliveira. A cerimônia marcou a consolidação de um compromisso assumido pelo município para garantir que famílias inscritas no projeto tivessem acesso gratuito ao casamento civil.

Com estrutura completa, decoração especial e ambiente preparado para registros fotográficos, o evento ofereceu um momento simbólico e acessível para casais que aguardavam a oportunidade de formalizar sua união. A Secretaria de Assistência Social destacou que a ação contemplou todos os casais inscritos inicialmente no programa estadual Casamento Abençoado, cancelado posteriormente, o que motivou o município a assumir o compromisso de realizar a cerimônia.

O vice-prefeito de Sinop, Paulinho Abreu, participou da celebração e enfatizou a importância social e emocional do evento. Ele ressaltou o impacto para as famílias que aguardavam a oficialização do casamento. “É um grande evento da Prefeitura, proporcionando a união de mais de 120 casais aqui de Sinop, casais que hoje realizam o seu sonho. É muito importante para aqueles que têm esse sonho há muitos anos, esperando para fazer esse casamento perante a lei”, disse.

A secretária municipal de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou a importância do município promover o Casamento Social e realizar o sonho de mais de 120 casais. “Finalmente chegou o dia de realizarmos a cerimônia de casamento civil para os 123 casais que foram inscritos na Secretaria de Assistência Social. Depois de uma frustração, estamos aqui realizando sonhos. Uma sensibilidade do prefeito Roberto Dorner e do vice Paulinho. Estamos em um momento especial com todos os casais, que com certeza terão uma recordação dessa noite inesquecível”, afirmou.

Entre os casais participantes, Livânia de Freitas e Marcos Cordeiro destacaram a emoção de vivenciar o momento que aguardavam há anos. “É muita felicidade, muita ansiedade. Esperamos muito por esse momento e, enfim, chegou. Estamos juntos há seis anos e é maravilhoso. Muito bom, a experiência está sendo incrível. Só temos a agradecer”, disse a noiva.

Rodrigo Cordeiro e Júlia Eduarda também relataram a importância da cerimônia para consolidar a história construída pelo casal. “Esse é um momento ímpar, um momento muito feliz. Estamos há mais de três anos juntos, então agora podemos oficializar isso de forma gratuita. A Prefeitura proporcionou isso para nós, então estamos muito felizes e muito gratificados. Nos conhecemos quando eu fui morar na cidade onde ela nasceu. Minha mãe mora lá e frequentávamos a mesma igreja. Às vezes, eu ia visitar a igreja que ela frequentava também. Fomos nos aproximando, criando aquele vínculo. Nos apaixonamos e agora estamos aqui, com uma família linda e muito realizada”, explicou o noivo.

Para Jhuliana Costa e Myckaelle Silva, a cerimônia representou a concretização de um sonho cuidadosamente aguardado. “Estamos juntas há três anos e hoje está sendo um dia extremamente importante para nós. É uma data muito esperada e agradecemos à Prefeitura pela oportunidade. Para todos os noivos e noivas, é somente felicidade”, afirmou Jhuliana.

Outro casal que aproveitou a oportunidade foi Jhulia Costa e Antônio Alves, que enxergaram na iniciativa a chance de completar uma etapa significativa de sua trajetória. “Estamos juntos há mais de dez anos. Nos casamos na igreja católica e surgiu essa oportunidade, então abraçamos. Já queríamos casar no civil e agradecemos à Prefeitura pela oportunidade de estarmos aqui para unir ainda mais o nosso casamento”, disse o noivo.

Maurício Matos e Éder Norberto também celebraram a conquista proporcionada pelo projeto. “Estamos há três anos juntos e é uma emoção sem explicação. Sempre tivemos essa vontade e Graças a Deus agora conseguimos. Só queremos agradecer à Prefeitura e à Assistência Social por nos proporcionar isso”, afirmou Maurício.

A cerimônia promovida pela Prefeitura contou com espaços preparados para fotos. Cada casal deve receber nos próximos dias um quadro com uma fotografia como lembrança do momento especial. Além disso, todas as noivas foram presenteadas com buquês de flores.

A marcha nupcial foi executada por alunos da Escola Municipal de Artes (EMA), que participaram da programação cultural do evento. A Associação dos Cartórios assumiu os custos cartorários e garantiu a emissão gratuita das certidões. Já os gastos estruturais e operacionais da cerimônia foram custeados com apoio de empresários locais e recursos disponibilizados pela Câmara Municipal de Sinop.

