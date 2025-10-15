Várzea Grande
Caso suspeito de sarampo é descartado em Várzea Grande
Os resultados de biologia molecular (PCR) não detectaram a presença do vírus do sarampo, indicando ausência de infecção ativa
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que foi descartado o caso suspeito de sarampo em uma criança de 9 anos residente no município. A análise foi realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Programa Estadual de Vigilância das Doenças Exantemáticas, com apoio da Vigilância Municipal.
Conforme informações da ficha de notificação e do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), a criança possui uma dose da vacina tríplice viral, que foi aplicada em 15 de julho de 2022.
De acordo com o relato registrado, a menor apresentou febre, exantema (manchinhas vermelhas pelo corpo), tosse e coriza com início dos sintomas em 29/09/2025, tendo surgido a febre e o exantema no mesmo dia. Conforme estudos e registros dos sintomas do sarampo, as manchinhas aparecem cerca de 2 a 4 dias após o início da febre.
Os resultados de biologia molecular (PCR) não detectaram a presença do vírus do sarampo, indicando ausência de infecção ativa. Diante das análises clínicas, laboratoriais e epidemiológicas, a equipe técnica concluiu que o caso não apresenta vínculo compatível com sarampo.
A investigação também mostrou que a criança não teve histórico de viagem nos últimos 30 dias para áreas com circulação ativa do vírus, nem contato com casos suspeitos ou confirmados.
ATENÇÃO – Mesmo com o resultado negativo, a Secretaria Municipal de Saúde reforça à população sobre a importância da vacinação, principal forma de prevenção contra a doença.
De acordo com o calendário vacinal, as doses devem ser aplicadas da seguinte forma:
• Crianças de 6 meses a 8 meses e 29 dias: devem receber a dose zero da vacina contra o sarampo – sendo a vacina dupla viral (protege contra o sarampo e rubéola)
• Crianças a partir de 9 meses à 11 meses e 29 dias: recebem a primeira dose zero da vacina contra o sarampo, sendo a vacina tríplice viral (protege contra o sarampo, caxumba e rubéola)
• Pessoas de 1 a 29 anos: devem ter duas doses da vacina tríplice viral comprovadas
• Adultos de 30 a 59 anos: precisam ter uma dose da vacina.
Todas as unidades de saúde de Várzea Grande estão com vacinas disponíveis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h de forma gratuita.
Várzea Grande
VG realiza encontro para mapear segurança alimentar no Município
Evento é o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade, que nunca teve dados oficiais ou políticas públicas estruturadas para combater a fome e a má nutrição na cidade
A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza amanhã, dia 14, o 1º Encontro sobre Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome. A iniciativa inédita marca o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade, que nunca teve dados oficiais ou políticas públicas estruturadas para combater a fome e a má nutrição na cidade.
Aberto ao público, o evento será realizado a partir das 8h30, na Câmara Municipal de Várzea Grande, reunindo representantes civis, autoridades municipais e lideranças comunitárias. O objetivo é combater a insegurança alimentar e levantar um diagnóstico inédito sobre a situação das famílias várzea-grandenses.
De acordo com o levantamento preliminar da Secretaria Municipal de Assistência Social, cerca de 30 mil famílias vivem hoje em situação de vulnerabilidade. Durante o encontro, será lançado o questionário online da Pesquisa de Segurança Alimentar, ferramenta que permitirá que cada morador participe ativamente, respondendo sobre suas condições de acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional.
A partir dos dados coletados, o Município pretende elaborar planos de ação e políticas públicas permanentes voltadas à erradicação da fome e à promoção de uma alimentação saudável e acessível para toda a população.
Várzea Grande
Em 10 meses de gestão, Várzea Grande soma mais de 2.500 ações de obras e manutenção urbana
Serviços de tapa-buraco, patrolamento, limpeza de canais e bocas de lobo reforçam o trabalho preventivo antes do período chuvoso
A Prefeitura de Várzea Grande intensificou os serviços de infraestrutura e manutenção urbana nos últimos meses. Em apenas 10 meses de gestão, as equipes da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo já realizaram mais de 2.500 ações em toda a cidade, com foco na melhoria das vias e na prevenção de alagamentos.
Entre os destaques estão as operações tapa-buraco, com 900 intervenções e o uso de mais de 6 mil toneladas de massa asfáltica em 113 bairros e loteamentos. O trabalho tem garantido ruas mais seguras e melhor mobilidade para motoristas e pedestres.
Na limpeza de bocas de lobo, aproximadamente 450 caixas de captação foram desobstruídas em 60 bairros, evitando o acúmulo de água e reduzindo o risco de alagamentos.
Já o patrolamento e manutenção de vias não pavimentadas atendeu 550 ruas, totalizando mais de 600 quilômetros de estradas niveladas e compactadas em 80 bairros.
Outro serviço essencial foi a limpeza de canais e travessias, com 70 ações executadas em até 20 bairros entre eles Costa Verde, Cristo Rei e Jardim Glória garantindo o escoamento correto das águas das chuvas.
A Prefeitura também investiu em acessibilidade, com a construção de 44 rampas em pontos estratégicos, como as avenidas Presidente Arthur Bernardes, 31 de Março e Rodovia Mário Andreazza, promovendo mais inclusão e segurança.
Além dos serviços diários, o setor já recebeu cerca de 3 mil solicitações da população, que são analisadas e atendidas conforme prioridade e necessidade de cada região.
“Nosso trabalho é contínuo e preventivo. O objetivo é manter Várzea Grande preparada para o período chuvoso e melhorar a qualidade de vida de todos os várzea-grandenses”, destacou o secretário de Viação e Obras.
Entre as obras estruturais em andamento, ou já entregues, estão pontes e travessias reconstruídas nos bairros Monte Castelo, Costa Verde, 23 de Setembro e Jardim Alá, além de pavimentação e drenagem em regiões como Capão do Pequi, Paiaguás e Parque Tecnológico.
DESTRAVADA – Um dos avanços mais importante da atual gestão é o trabalho para destravar a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Costa Verde/Santa Maria.
A Prefeitura de Várzea Grande apresentou ao Ministério das Cidades, em Brasília, o novo plano de ação que prevê a reestruturação do convênio federal e garante a continuidade e conclusão da obra, considerada estratégica para o futuro sustentável do município. A ETE foi lançada em 2013, mas teve obras paralisadas ao longo dos anos.
A ETE integra um conjunto de investimentos estruturantes em saneamento básico e infraestrutura urbana, que devem melhorar significativamente as condições ambientais e de saúde pública da população várzea-grandense.
Com planejamento, ritmo acelerado e foco na prevenção, a Prefeitura de Várzea Grande segue avançando para entregar uma cidade mais segura, acessível e preparada para os próximos desafios.
Economia & Finanças
