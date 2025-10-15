Caso suspeito de sarampo é descartado em Várzea Grande

Os resultados de biologia molecular (PCR) não detectaram a presença do vírus do sarampo, indicando ausência de infecção ativa

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que foi descartado o caso suspeito de sarampo em uma criança de 9 anos residente no município. A análise foi realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Programa Estadual de Vigilância das Doenças Exantemáticas, com apoio da Vigilância Municipal.

Conforme informações da ficha de notificação e do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), a criança possui uma dose da vacina tríplice viral, que foi aplicada em 15 de julho de 2022.

De acordo com o relato registrado, a menor apresentou febre, exantema (manchinhas vermelhas pelo corpo), tosse e coriza com início dos sintomas em 29/09/2025, tendo surgido a febre e o exantema no mesmo dia. Conforme estudos e registros dos sintomas do sarampo, as manchinhas aparecem cerca de 2 a 4 dias após o início da febre.

Os resultados de biologia molecular (PCR) não detectaram a presença do vírus do sarampo, indicando ausência de infecção ativa. Diante das análises clínicas, laboratoriais e epidemiológicas, a equipe técnica concluiu que o caso não apresenta vínculo compatível com sarampo.

A investigação também mostrou que a criança não teve histórico de viagem nos últimos 30 dias para áreas com circulação ativa do vírus, nem contato com casos suspeitos ou confirmados.

ATENÇÃO – Mesmo com o resultado negativo, a Secretaria Municipal de Saúde reforça à população sobre a importância da vacinação, principal forma de prevenção contra a doença.

De acordo com o calendário vacinal, as doses devem ser aplicadas da seguinte forma:

• Crianças de 6 meses a 8 meses e 29 dias: devem receber a dose zero da vacina contra o sarampo – sendo a vacina dupla viral (protege contra o sarampo e rubéola)

• Crianças a partir de 9 meses à 11 meses e 29 dias: recebem a primeira dose zero da vacina contra o sarampo, sendo a vacina tríplice viral (protege contra o sarampo, caxumba e rubéola)

• Pessoas de 1 a 29 anos: devem ter duas doses da vacina tríplice viral comprovadas

• Adultos de 30 a 59 anos: precisam ter uma dose da vacina.

Todas as unidades de saúde de Várzea Grande estão com vacinas disponíveis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h de forma gratuita.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT