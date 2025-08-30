Castanhal abre a 56ª Expofac com expectativa de ampliar negócios

A cidade de Castanhal (cerca de 75 km da capital, Belém) no Pará, recebe a partir deste sábado (30.08) a 56ª Expofac – Exposição e Feira Agropecuária, que segue até 7 de setembro no Parque de Exposições Pedro Coelho da Mota.

Reconhecida como a principal feira agropecuária do Pará, a Expofac deve reunir milhares de visitantes em uma programação que combina negócios, exposições de animais, tecnologia agrícola, gastronomia e atrações culturais.

Nos últimos anos, a feira consolidou-se como vitrine de oportunidades para produtores e empresas do setor. No ano passado, esse número chegou a aproximadamente R$ 30 milhões, resultado que fortaleceu a confiança dos organizadores e amplia as projeções para a edição deste ano.

A expectativa é que a Expofac 2025 supere os números anteriores, impulsionada pelo crescimento da participação de expositores e pela maior diversidade de atividades comerciais. Para os produtores, o evento é visto como espaço estratégico para fechar parcerias, acompanhar inovações tecnológicas e expandir mercados, em especial em um cenário de maior demanda por modernização da produção rural.

Além da movimentação econômica, a feira cumpre papel social e cultural, reunindo famílias e aproximando o público urbano das realidades do campo. Ao longo da semana, o espaço será palco de negócios, debates e entretenimento, reforçando o peso do agronegócio na economia paraense e consolidando Castanhal como polo de referência no setor.

Serviço – Expofac 2025

Evento: 56ª Exposição e Feira Agropecuária de Castanhal (Expofac)

Data: 30 de agosto a 7 de setembro de 2025

Local: Parque de Exposições Pedro Coelho da Mota, Castanhal (PA)

Fonte: Pensar Agro