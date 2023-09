01/09/2023

Categoria comemora Dia do Educador Físico recebendo Moção de Aplausos de vereador da saúde

Na manhã desta sexta-feira 1º de setembro, data em que se comemora o Dia do Educador Físico, o vereador Dr. Luiz Fernando (Republicanos) realizou sessão solene para homenagear 40 profissionais do Município com Moções de Aplausos. O ato solene aconteceu no Plenário das Deliberações do Poder Legislativo, onde o parlamentar destacou que a iniciativa reforça o compromisso com a categoria, principalmente, pelo impacto positivo que ela tem na saúde da população.

Como médico do esporte e adepto de atividade física, Luiz Fernando ressaltou que tem conhecimento de causa do quanto a prática diária de exercícios traz bem-estar físico e mental, além de contribuir para o bom funcionamento do coração, da circulação sanguínea, da respiração e até dos hormônios.

“Preparamos esta solenidade para vocês, com muito carinho e consideração. Escolhemos a dedo, cada profissional aqui homenageado. Pode ter certeza que os profissionais aqui presentes, são pessoas que fazem a diferença na sociedade”, disse o vereador.



Ao receber a homenagem, o empresário e professor de futevôlei, Adriano Ferreira de Oliveira, que é oriundo de uma família de atletas, argumentou que a maior alegria de um educador físico é ver a transformação na vida dos alunos. “Estou muito feliz de estar aqui recebendo essa homenagem, juntamente com os instrutores que trabalham comigo na Arena PokoPika. Ver a disciplina, a determinação e a superação das pessoas que treinam conosco, é a nossa maior realização”, declarou. Adriano é irmão do jogador brasileiro e ex-Internacional e Cuiabá, Wanderson Ferreira de Oliveira, mais conhecido como Valdívia.

A nutricionista Fabiane Passos Correia Nascimento, falou sobre os benefícios da atividade física aliada a uma alimentação saudável. “A prática de atividade física ajuda a prevenir doenças como a obesidade, auxilia no tratamento de depressão e ansiedade, cuidando da parte física, mental e emocional do indivíduo. E a nutrição aliada à educação física promove a saúde como um todo. Parabéns a todos os homenageados, a sociedade necessita do trabalho de vocês”, reconheceu.

A profissão de educador físico foi regulamentada há mais de duas décadas, tem crescido e sendo cada vez mais necessária na sociedade, desde a criança até os mais idosos. Desta forma, essa data celebra o profissional responsável por manter o corpo humano em ação e saudável. A capacidade de reunir e ensinar técnicas e práticas de diversas atividades esportivas existentes, além de valores como respeito às regras, motivação, cooperação e tantos outros. É uma profissão que ajuda a transformar a vida das pessoas.



Como presidente da Mesa da Solenidade, o vereador Dr. Luiz Fernando, convidou para compor a Mesa com ele, os seguintes convidados: o professor de Educação Física, Adriano Ferreira de Oliveira, os personal trainers, Erysson Pimenta dos Santos e Devaci Rosa Bonfim (a Lika) e a nutricionista, Fabiane Passos Correia Nascimento.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT