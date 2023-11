Causa animal: Serviços ofertados pela Prefeitura de Cuiabá atraem representantes de Tangará da Serra que almejam implementar o atendimento na cidade

Uma equipe da Prefeitura de Tangará da Serra, liderada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Lançone, visitou Cuiabá com o objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá frente à causa animal por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável e da Secretaria adjunta de Bem-Estar Animal. A visita foi realizada na manhã de terça-feira (7).

A equipe veio à capital com o propósito de conhecer a dinâmica de funcionamento e os atendimentos oferecidos em Cuiabá para que sejam replicados. A equipe elogiou o trabalho realizado pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro em favor da causa animal, que beneficia os cidadãos que recebem até um salário mínimo, protetores e cuidadores de animais.

“Para nós, enquanto Município, foi muito importante, pois desmistificou algumas situações, alguns entendimentos que tínhamos sobre o abrigo, sobre como realizar, como aprimorar e implantar um local como esse de Bem-Estar Animal. Foi uma surpresa muito agradável conhecer as pessoas que atuam, são altamente gabaritadas com alto conhecimento naquilo que almejávamos, que é o avanço do município de Tangará da Serra na questão da causa animal. Então, a visita ocorreu de forma excepcional, entendemos um pouco mais de como funciona o fluxo de atendimento, como é feito esse trabalho, a estrutura existente, como é realizado o manejo desses animais e o tratamento. Como a equipe técnica da Secretaria Adjunta de Bem-Estar Animal trabalha, como é direcionada e também um pouco da questão financeira. Só tenho a agradecer a recepção da secretária Andrea de Melo e do diretor Gilmar Tomazzi, pelo modo como conduziram a visita”, pontuou o secretário Vinícius Lançone.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável de Cuiabá, Renivaldo Alves do Nascimento, é um reconhecimento ao trabalho realizado pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, que tem tido ao longo de sua administração sensibilidade com a causa animal, aprovando leis e criando banco de ração para ajudar os protetores e cuidadores.

A arquiteta Thaís Pinto de Arruda, da Prefeitura de Tangará da Serra, também destacou a importância dos conhecimentos adquiridos. “A visita foi ótima e muito proveitosa, onde foi possível não só conhecer o espaço como também entender o funcionamento, as dificuldades e os avanços do centro de recolhimento de animais. As informações obtidas nos ajudarão e direcionarão nos estudos de uma possível implantação de um centro de recolhimento de animais em Tangará da Serra”, destacou.

Lançone disse que logo poderão iniciar uma política própria voltada para o bem-estar animal. “E o município de Cuiabá vai ter uma grande parte de apoio sobre essa ação, por ter sido nossa referência”, pontuou ele, ao citar que Tangará é o 5º município do Estado em população e almeja avançar em seus serviços, entre eles, em prol da causa animal, que é uma causa de amor e tem um apelo muito grande.

“Nós ficamos muito felizes em saber que Cuiabá é uma referência na causa animal, porque nós temos pioneirismo tanto em leis quanto em serviços prestados para a proteção animal e a comunidade. Além disso, é uma oportunidade de fazermos a troca de percepções, troca de experiências. Ficamos muito satisfeitos com a procura da equipe de Tangará da Serra e mais felizes em saber que o município está engajado na proteção animal, porque quem é protetor é protetor em qualquer lugar do planeta. Estou feliz em saber que a cidade de Tangará está deslanchando na causa animal”, revelou a secretária adjunta de Bem-Estar Animal, Andrea de Melo.

Cuiabá contará ainda com a construção do Hospital Veterinário Municipal (HVM), o Complexo Manchinha, no Coxipó. Uma iniciativa inédita no país, que colocou a capital em posição de evidência como única a dispor de um unidade de saúde pública exclusiva para atendimento e cuidados aos animais domésticos (cães e gatos), fortalecendo o compromisso da gestão atual em prol da causa animal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT