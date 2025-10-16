Causas do incêndio em almoxarifado da Saúde estão sendo apuradas

Com parcerias, Município vai consolidando um dos maiores investimentos já realizados aos pequenos produtores locais

A agricultura familiar de Várzea Grande recebeu, na tarde desta quarta-feira (15), R$ 3 milhões em maquinários agrícolas para o fortalecimento da cadeia produtiva no município. Foram entregues dois caminhões caçamba, duas retroescavadeiras uma pá-carregadeira, duas picapes, uma enxada rotativa e uma perfuradora, equipamentos que irão beneficiar cerca de 1,8 mil famílias em plena atividade na zona rural da cidade.

A entrega foi feita pelo vice-governador Otaviano Pivetta (Republicanos) em parceria com a Assembleia Legislativa, através de emendas dos deputados estaduais Eduardo Botelho (União), Fábio Tardin (Fabinho/PSB) e Júlio Campos (União). Somados aos R$ 4 milhões já entregues neste ano, o Município totaliza R$ 7 milhões em equipamentos destinados ao setor, consolidando um dos maiores investimentos já realizados na agricultura de pequena escala local.

A entrega contou com a presença da secretária de Agricultura Familiar de Mato Grosso, Andréia Fujioka, do presidente da Empaer, Suelme Fernandes, do secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea Grande, Ricardo Amorim, de diversos vereadores do município e secretários de estado.

Em discurso, a prefeita Flávia Moretti (PL) destacou a importância da parceria com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa para avanços no Município. “Essas máquinas farão toda a diferença. Quando assumi a Prefeitura encontramos equipamentos sucateados, muitos sem condições de uso. Hoje, com o apoio do Governo e dos deputados, temos uma nova realidade. Agradeço ao governador Mauro Mendes, ao vice-governador Pivetta e a todos os parlamentares que acreditam em Várzea Grande”, afirmou.

Flávia ressaltou ainda que os equipamentos atenderão não apenas os produtores rurais, mas também ações de infraestrutura e limpeza urbana. “Essas máquinas vão trabalhar todos os dias, seja nas comunidades rurais, nos bairros, tapando buracos, recolhendo entulhos, limpando córregos. O importante é que o cidadão sinta o resultado dessa parceria”, completou.

O vice-governador Otaviano Pivetta enfatizou o compromisso do governo do Estado em apoiar os municípios e promover o desenvolvimento regional. “O governador Mauro Mendes tem determinação clara: apoiar quem produz e garantir que cada cidade tenha condições de crescer. Esses equipamentos significam dignidade para o pequeno produtor e eficiência para a gestão pública. Várzea Grande tem mostrado trabalho e merece nosso apoio”, afirmou.

Os deputados Eduardo Botelho, Júlio Campos e Fabio Tardim destacaram a união política em torno do município. “Quando o assunto é Várzea Grande, não há diferença partidária. Trabalhamos juntos — eu, Júlio Campos e Fabinho — para garantir que os pedidos da prefeita e dos secretários sejam atendidos. Levamos dez pedidos ao vice-governador e ele atendeu todos. Isso mostra o compromisso do Governo com o povo várzea-grandense”, afirmou Botelho.

EM DEZ MESES – A secretária Andréia Fujioka reforçou que o investimento faz parte de uma política permanente de apoio ao pequeno produtor. “Somando as entregas anteriores, são R$ 7 milhões em equipamentos em apenas dez meses. É o compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável e com o futuro da agricultura familiar”, destacou.

Já o presidente da Empaer, Suelme Fernandes, lembrou que o Estado e o Município têm atuado de forma integrada para dar uso social às áreas e patrimônios ociosos. “Estamos destinando terrenos e estruturas da Empaer para projetos públicos e áreas de lazer em Várzea Grande. É assim que transformamos patrimônio em benefício social. O Estado e o Município caminham juntos”, afirmou.

O secretário municipal Ricardo Amorim celebrou a chegada dos novos equipamentos como um marco histórico. “Vamos atender comunidades como Formigueiro, Limpo Grande, Engordador, Sadia 1, Sadia 3 e Dorcelina Folador. A agricultura familiar de Várzea Grande vive um novo tempo”, declarou.

O vereador Alessandro Moreira (MDB), também destacou a importância da parceria entre o governo do Estado e a gestão municipal liderada pela prefeita Flávia Moretti para o fortalecimento da agricultura familiar em Várzea Grande. “Com o novo reforço de maquinários, a Prefeitura de Várzea Grande amplia a capacidade de atender produtores rurais e melhorar a infraestrutura urbana e rural”, concluiu.

Galeria de Fotos (7 fotos) 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT