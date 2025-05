Cavalaria da PM prende dois por tráfico e apreende porções e tabletes de maconha em Lucas do Rio Verde

A atuação de uma facção criminosa no município de Sinop foi desarticulada pela Polícia Civil, nesta semana, com o cumprimento das ordens judiciais da Operação Codinome Fantasma II, deflagrada na última quinta-feira (15.5), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

Nove armas de fogo, centenas de munições e grande quantidade de entorpecente, entre maconha e cocaína, foram apreendidas durante a operação, que resultou em 37 pessoas presas, sendo 28 por mandados de prisão e nove por flagrante de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A operação resultou ainda no bloqueio de 12 contas bancárias vinculadas aos investigados.

Foram cumpridas 94 ordens judiciais decretadas com base em investigações da Derf de Sinop, que apuraram crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, venda ilegal de armas de fogo, entrada de celulares e outros itens ilícitos na penitenciária do município. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Sinop, Rondonópolis e Cuiabá, além do Estado de Santa Catarina.

Entre os alvos dos mandados estava um policial penal envolvido com a entrada de aparelhos celulares na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop. A Secretaria de Estado de Justiça, por meio da Corregedoria Geral, acompanhou o cumprimento dos mandados judiciais em relação ao policial penal investigado pela Polícia Civil e adotará as medidas cabíveis que o caso requer em relação à conduta do servidor.

O delegado regional de Sinop, Carlos Eduardo Muniz, destacou o trabalho qualificado da investigação que deu continuidade às investigações iniciadas em 2024, desarticulando outros núcleos de operação da organização criminosa.

“Nesta segunda fase da operação alcançamos um sucesso imenso com o cumprimento de 94 ordens judiciais contra o grupo criminoso, sendo uma operação de grande impacto no combate à criminalidade”, disse o delegado regional.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, destacou que a operação é resultado de um trabalho qualificado da Polícia Civil em Sinop.

“Foram meses de empenho em apurações silenciosas somadas ao levantamento e análises de indícios e provas concretas até chegar desfecho de hoje, com prisões e apreensões. Temos feito o enfreamento ao crime organizado em Mato Grosso trabalhando de forma contínua, com repressão ostensiva das forças policiais nas ruas e inteligência investigativa. Estamos desmantelando, levando criminosos às prisões e fazendo a descapitalização das facções criminosas”, pontuou o secretário.

Codinome Fantasma II

As investigações iniciaram em fevereiro de 2024, após a Polícia Civil em Sinop identificar um esquema de tráfico de drogas que envolvia também a lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo ligados a uma facção criminosa, sendo identificados integrantes que atuavam em diferentes núcleos.

Além da entrada de celulares e outros objetos no presídio, foi identificado outro núcleo envolvido na lavagem de dinheiro e tráfico de drogas especialmente no bairro Jardim Violeta, em Sinop. O mesmo núcleo também atuava na troca, compra ou venda de armas de fogo ilícitas com o objetivo da prática de outros crimes com violência ou grave ameaça.

O nome da operação faz alusão a criação de pessoas fictícias ou fraudulentas com objetivo da prática de atividades ilícitas, sendo utilizado com frequência a criação de pessoas jurídicas, e no presente caso, a criação de vulgos, apelidos ou codinomes falsos ou fraudulentos com objetivo de praticar atos ilícitos e tentar ludibriar a investigação policial.

A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil por meio da operação Inter Partes, dentro do programa Tolerância Zero, do Governo de Mato Grosso, que tem intensificado o combate às facções criminosas em todo o Estado.

Fonte: Policia Civil MT – MT