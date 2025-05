Cavalaria da PM prende faccionado e apreende 52 porções de cocaína

Equipes do 1º Esquadrão Independente de Policiamento Montado (EIPMON) prenderam um integrante de facção criminosa, de 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (14.5), em Lucas do Rio Verde. Com o suspeito, foram encontradas 52 porções de cocaína.

Os policiais militares realizavam patrulhamento e receberam denúncia de uma movimentação intensa em um bar, no bairro Veneza. Os militares se deslocaram ao endereço e flagraram um homem, em atitude suspeita, escondendo um objeto no bolso. Ao ver aproximação das equipes, ele tentou fugir para o interior do estabelecimento comercial.

Durante a abordagem, foi localizado com o suspeito 11 porções de cocaína. Questionado, o homem afirmou comercializar a droga a mando de uma facção criminosa.

Os policiais realizaram buscas no interior do bar e localizaram mais dez porções de cocaína atrás de um balcão e outras 30 porções escondidas no forro do teto. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT