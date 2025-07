Cavalaria da PM prende homem foragido da Justiça por tráfico de drogas

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta terça-feira (1º.7), em Cuiabá. Com o suspeito, a PM apreendeu porções de substâncias análogas à maconha e pasta base de cocaína, e a quantia de R$ 14 mil da venda dos entorpecentes.

Por volta de 18h30, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 24º BPM realizava patrulhamento pelo bairro Nova Esperança e recebeu denúncias de uma pessoa sobre um homem que estava fazendo a venda de drogas, na região.

O denunciante não quis se identificar por medo de represálias de uma facção criminosa. Ele indicou que o suspeito fazia a entrega das drogas em uma motocicleta Honda Fan vermelha.

Os policiais militares iniciaram diligências até o endereço informado na denúncia e localizaram o suspeito, saindo de uma casa e subindo em uma moto, com as mesmas características repassadas.

O homem foi abordado e, em sua jaqueta, a PM localizou algumas porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 500,00 em dinheiro. Questionado pelos militares, ele afirmou que estava guardando mais entorpecentes dentro da quitinete onde residia, em frente ao local da abordagem.

Os policiais do 24º BPM entraram e fizeram buscas no imóvel. No local, os militares encontraram mais porções de maconha e pasta base, escondidas dentro do forno de um fogão. Também na casa, a PM apreendeu o restante do dinheiro e materiais para embalar as drogas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT