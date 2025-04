Cavalaria da PM prende homem por ameaça, apreende armas e 211 munições

Policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem, de 39 anos, por ameaça motivada por violência doméstica na noite deste domingo (13.4), em Lucas do Rio Verde. Com o suspeito, foram apreendidas duas armas e 211 munições de diferentes calibres.

A equipe policial recebeu informações de uma mulher, de 38 anos, sobre um desentendimento com seu ex-marido, no momento que ele compareceu com seu filho na sua residência. A vítima relatou que o suspeito estava embriagado e fez ameaças de morte, agarrando-a pelos braços.

Após o homem ir embora da casa, o atual companheiro da vítima recebeu uma foto de uma arma de fogo, via aplicativo de mensagem. Diante das informações, com apoio da equipe de Cavalaria, os policiais se deslocaram ao endereço e localizaram o suspeito.

Na abordagem, os militares encontraram uma espingarda e 77 munições calibre .12, um revólver e 134 munições calibre .357. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT