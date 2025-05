Cavalaria da PM prende nove pessoas em flagrante por tráfico, roubo e abandono de incapaz

Equipes do 1º Esquadrão Independente de Policiamento Montado, a Cavalaria da Polícia Militar, prenderam nove pessoas por tráfico ilícito de drogas, roubo e abandono de incapaz, em três ações distintas, nas cidades de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, nesta quarta-feira (21.5).

Com os suspeitos, foram apreendidas porções de drogas, uma quantia de R$ 500 em dinheiro e uma bicicleta e uma moto, ambas furtadas.

Em Lucas do Rio Verde, durante patrulhamento no bairro Vida Nova, a equipe flagrou três homens em atitude suspeita em frente a uma residência. Um deles tentou fugir ao ver os policiais. Na abordagem, foram encontrados meio tablete de maconha e mais 14 porções da mesma droga, além de uma balança de precisão e uma quantia de R$ 300 em dinheiro.

Questionados, um dos detidos relatou que faz parte de uma facção criminosa e que a droga é fornecida por um outro membro. Os policiais se deslocaram até o endereço informado no mesmo bairro e localizaram o suspeito. Foram encontradas 36 porções de cocaína, um pacote com 403 gramas de maconha e uma quantia de R$ 167,75 em moedas. O suspeito tem passagem criminal por tráfico e faz uso de tornozeleira eletrônica.

Ainda em Lucas do Rio Verde, no bairro Jardim Palmeiras, os militares receberam a informação de um roubo por membros de uma facção criminosa, em um bar. Os policiais se deslocaram até o endereço e flagraram quatro pessoas em posse de itens de utensílios de cozinha, celulares e uma bicicleta tentando fugir utilizando um carro de aplicativo. Eles foram conduzidos para a delegacia.

Já no município de Nova Mutum, a equipe policial recebeu uma denúncia a respeito de algumas crianças em situação de abandono, em uma quitinete. Os policiais foram até a residência e localizaram quatro crianças sozinhas, que não souberam informar onde estaria a mãe delas.

Em seguida, uma mulher chegou na casa e apresentou muito nervosismo. A suspeita foi flagrada retirando um invólucro do bolso e jogando no vaso sanitário. Na abordagem, a equipe identificou que a mulher tem passagem criminal por tráfico e envolvimento com facção criminosa.

Durante buscas na residência, foram encontradas três porções de maconha, cinco porções de pasta base e sete de cocaína, além de R$ 33 em dinheiro. Diante dos fatos, todos os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT