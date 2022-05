Cavalaria da PM reforça policiamento na região central de Cuiabá

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, apreendeu entre os dias 6 e 7/5 metanfetamina e cocaína com passageiros de voos internacionais.

Da DPF – Na sexta-feira (6), um passageiro, que desembarcou de voo procedente do México, foi abordado por servidores da Receita para inspeção das bagagens, com o auxílio do aparelho de raio-x. Por meio das imagens geradas, foi verificada substância oculta nas estruturas de uma mala. Após serem retirados os volumes, foi constatado que seu conteúdo era semelhante a cristais de metanfetamina. Conduzido à PF, e após a realização dos exames periciais, o suspeito foi preso em flagrante.

Ainda na sexta, policiais federais, que fiscalizavam os passageiros em check-in para Doha, no Catar, ao se aproximarem de uma mulher, sentiram um forte odor químico vindo de sua mala. A suspeita foi abordada e conduzida para revista das bagagens. No interior de uma delas, foram encontrados, ocultos nas embalagens de camisas sociais, 20 volumes contendo 10 Kg de cocaína. A mulher, nacional da África do Sul, foi presa por tráfico de drogas.

Em outra ação, policiais federais, acionados por funcionários que fiscalizam bagagens despachadas, que suspeitaram do conteúdo de uma mala, localizaram seu proprietário, um homem, nacional do Paraguai, e o conduziram para acompanhar a busca em seus pertences. Foram encontradas duas jaquetas contendo uma substância pastosa composta por cocaína. Nas lateais da mala também foi encontrada a mesma droga. O suspeito pretendia levar quase 6 Kg de cocaína para as Ilhas Seychelles.

Ainda, uma mulher da Namíbia, que tentou embarcar para a África do Sul, com cerca de 7 Kg de cocaína, ocultos nas capas de livros, foi presa pelos policiais federais quando se preparava para realizar o check-in.

Todos suspeitos serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.