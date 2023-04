Cavalaria da PMMT realiza visita surpresa para pacientes do Hospital de Câncer de Cuiabá

Uma visita especial proporcionada pela Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso mudou a rotina do Hospital de Câncer (Hcan), na manhã desta quarta-feira (26.04), em Cuiabá. Pacientes e colaboradores da unidade puderam ver de perto e ter momentos de interação, alegria e descontração ao lado de um dos cavalos da PMMT.

Durante algumas horas, o cavalo Ataque percorreu os corredores das alas pediátricas e clínicas do hospital, onde pacientes e funcionários puderam se aproximar e tocar o animal, sem nenhum risco, contribuindo para uma sensação de bem-estar e aconchego.

Com a tranquilidade e boa energia emianada por Ataque, até mesmo quem dizia ter medo do animal conseguiu tomar coragem e se aproximar dele, como a idosa Arminda da Silva, de 64 anos, que se preparava para um exame quando foi surpreendida pela visita da Cavalaria.

“Eu até estava bem nervosa com a chegada do cavalo, mas fiquei tão curiosa que cheguei perto e fiquei bem feliz depois que encostei nele e vi que nada aconteceu”, conta dona Arminda.

O motorista Joel Francisco Brandão, que também está em tratamento no hospital, ficou emocionado com a visita surpresa da Cavalaria. Ele, que é do município de Juara e veio para Capital para tratamento, se lembrou da convivência com cavalos que tinha no interior do Estado. “É uma iniciativa muito boa. Estamos aqui dando amor e recebendo amor desses animais, um dia bastante diferente para todo mundo aqui”, afirmou o senhor Joel.

“Estamos vendo como isso comove o coração de todos, principalmente os pacientes do interior, que conseguem rememorar experiências que já viveram anteriormente”, destaca Cleusa Pereira Silva, que atua no setor de voluntariado do Hcan e foi uma das responsáveis pela ação.

Cleusa explica que buscou a parceria com a Cavalaria da PMMT após ver ações parecidas em outros locais do Brasil e fora do país.

“Estamos fazendo isso para que, desde as crianças até os pacientes adultos, todos possam ter esse contato com o animal, afinal não é sempre que temos um cavalo dentro de um hospital. O inusitado muda a rotina do paciente, que está sempre em tratamento, tomando medicações, e se torna um momento único e benéfico”, ressalta.

O soldado PM Maycon Fioreze, que participou da iniciativa, observa que a ação é muito especial, mas requer muitos cuidados.

“Fizemos diversas reuniões para montarmos uma programação adequada e o percurso a se fazer no hospital, e também tivemos que trabalhar com a sensibilização dos animais. Mesmo eles já acostumados com o público nas ruas, aqui é um processo diferente. Montamos novas atividades com o Ataque e hoje tivemos a primeira visita, que foi um sucesso”, avalia.

O soldado também ressalta que a ideia é fazer com as visitas se tornem periódicas, e que o contato com os cavalos traz diversos benefícios aos pacientes.

“O contato libera endorfina e beta endorfina, que são substâncias responsáveis pelo bem estar pessoal. O cavalo é sensitivo e consegue obter êxito nessa situação, e trazer o bem-estar aos pacientes do hospital por meio dos nossos animais é extremamente gratificante para nós da Polícia Militar e Cavalaria”, conclui o soldado.

Cavalaria

Atualmente, a Cavalaria da PMMT tem um efetivo de 60 policiais militares e 60 cavalos, sendo comandada pelo tenente-coronel Walmir Barros Rocha. Entre as funções principais estão o policiamento ostensivo montado e atuação em operações de controle de grandes públicos.

Além disso, a Cavalaria possui projetos sociais com aproximação do público, como a Equoterapia para crianças, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, e também para pacientes do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).

