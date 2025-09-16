Connect with us

SEGURANÇA

Cavalaria da Polícia Militar prende homem em flagrante com arma de fogo e tabletes de maconha

Publicado em

16/09/2025

Policiais militares da Cavalaria do 1º Pelotão apreenderam, nesta segunda-feira (15.9), uma arma de fogo, oito tabletes de maconha e outras porções do mesmo entorpecente, em Sinop (a 500 km de Cuiabá). Na ação, um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Durante o Estágio Supervisionado do 11º Curso de Policiamento Montado, no bairro Vila Juliana, os policiais militares se depararam com o homem, em atitude suspeita, em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação das equipes, o indivíduo arremessou dois pacotes grandes de entorpecentes pelo outro lado do muro.

Ao ser abordado, o homem confessou que continha mais drogas na residência. Em buscas no local, foram encontrados, dentro do sofá, oito tabletes de maconha e demais porções espalhadas entre os cômodos. Além disso, o suspeito confessou também que havia uma arma de fogo escondida dentro da caixa de descarga do vaso sanitário.

Pela arma, os policiais militares identificaram um registro de furto do armamento, de um escritório de um posto de gasolina, em 2021, em Terra Nova do Norte. O suspeito e os produtos ilícitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

Polícia Civil de MT lamenta morte de ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP

Published

2 horas atrás

on

16/09/2025

By

A Polícia Civil de Mato Grosso lamenta a morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, ocorrida na segunda-feira (15.9), em Praia Grande, litoral paulista.

Considerado um ícone da carreira investigativa, Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, ingressou no cargo de delegado de polícia no ano de 1988.

Um profissional com muitas histórias de bravuras, o ex-delegado-geral atuou em unidades especializadas e muito contribuiu para o fortalecimento das Polícias Civis do Brasil, deixando importante legado para a segurança pública.

A Polícia Civil de Mato Grosso externa condolência aos familiares e amigos.

Fonte: Policia Civil MT – MT

SEGURANÇA

Polícia Militar prende homem que tentou matar os próprios filhos com golpes de faca

Published

2 horas atrás

on

16/09/2025

By

Policiais militares do 25º Batalhão prenderam um homem de 51 anos, suspeito de tentativa de homicídio, na noite desta segunda-feira (16.9), em Várzea Grande. O suspeito fez ameaças de morte e tentou desferir golpes utilizando duas facas contra os próprios filhos.

A equipe policial foi acionada para uma ocorrência de tentativa de homicídio devido a um desentendimento familiar em uma residência no bairro Construmat. Imediatamente, os militares se deslocaram até o endereço.

Ao chegar à residência, os policiais flagraram o suspeito com duas facas nas mãos indo em direção aos dois jovens e o contiveram. Em relato à PM, as vítimas, de 20 e 22 anos, informaram que são filhos do homem e que o pai é alcoólatra, além de fazer uso de entorpecentes.

Eles ressaltaram que o suspeito sempre chega em casa com sinais de embriaguez ou sob efeito de drogas e sempre os obriga a dar dinheiro para comprar mais bebida.

De acordo com as vítimas, o pai fez ameaças de morte, pegou duas facas e tentou desferir golpes contra eles. Em seguida, eles conseguiram fugir de casa e pedir ajuda.

Durante a detenção, o suspeito fez novas ameaças de morte contra os filhos, repetindo-as várias vezes. Diante do flagrante, o homem foi conduzido para a Central de Flagrantes, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800.065.3939.

*Sob supervisão Wellyngton Souza

Fonte: PM MT – MT

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

