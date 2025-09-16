Cavalaria da Polícia Militar prende homem em flagrante com arma de fogo e tabletes de maconha

Policiais militares da Cavalaria do 1º Pelotão apreenderam, nesta segunda-feira (15.9), uma arma de fogo, oito tabletes de maconha e outras porções do mesmo entorpecente, em Sinop (a 500 km de Cuiabá). Na ação, um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Durante o Estágio Supervisionado do 11º Curso de Policiamento Montado, no bairro Vila Juliana, os policiais militares se depararam com o homem, em atitude suspeita, em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação das equipes, o indivíduo arremessou dois pacotes grandes de entorpecentes pelo outro lado do muro.

Ao ser abordado, o homem confessou que continha mais drogas na residência. Em buscas no local, foram encontrados, dentro do sofá, oito tabletes de maconha e demais porções espalhadas entre os cômodos. Além disso, o suspeito confessou também que havia uma arma de fogo escondida dentro da caixa de descarga do vaso sanitário.

Pela arma, os policiais militares identificaram um registro de furto do armamento, de um escritório de um posto de gasolina, em 2021, em Terra Nova do Norte. O suspeito e os produtos ilícitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar em qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, pelos números 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT