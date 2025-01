Cavalaria e Rotam prendem adolescente e jovem por tráfico de drogas na frente de casa noturna

Policiais militares da Cavalaria e do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (31.1), um adolescente, de 16 anos, e prenderam um homem, de 20, ambos suspeitos por tráfico ilícito de drogas, no bairro Jardim Amazônia, em Sorriso.

Com a dupla, foram apreendidos 15 porções de maconha, duas porções de cocaína, quatro aparelhos celulares e R$ 50 em espécie.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois homens foram flagrados por câmeras de segurança do Programa Vigia Mais MT, comercializando entorpecentes na frente de uma casa noturna.

Após a denúncia, os policiais militares se deslocaram ao local, identificaram a dupla e abordaram os suspeitos, que tentaram fugir.

Ambos já possuíam passagens criminais por tráfico de drogas. Durante busca pessoal, o adolescente foi flagrado com diversas porções de maconha. Já o comparsa foi detido com porções de cocaína.

Próximo ao local da abordagem, os policiais militares localizaram dois aparelhos celulares cujos proprietários não foram identificados, além do restante dos produtos ilícitos apreendidos. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT