CCBB RJ abre no dia 4 de janeiro mostra O Cinema de Tim Burton

A programação de 2023 do cinema do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ) será aberta de 4 de janeiro a 6 de fevereiro com a retrospectiva O Cinema de Tim Burton, a preços populares de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). O funcionamento do cinema será de quarta a segunda-feira. A mostra exibirá 42 filmes, sendo 23 títulos dirigidos por Tim Burton, um inspirado em uma de suas histórias e mais uma seleção de 18 longas-metragens considerados referências na carreira do diretor. O projeto é patrocinado pelo Banco do Brasil.

De acordo com o CCBB RJ, essa será a maior mostra de filmes já realizada no Rio de Janeiro dedicada ao cineasta, que recebeu o Leão de Ouro pela sua carreira no Festival de Veneza de 2007. A retrospectiva apresentará desde um dos primeiros filmes de Tim Burton, o premiado curta Vincent (1982), uma homenagem a Vincent Price, ídolo do diretor, até a refilmagem de Dumbo (2019), passando por oito títulos estrelados pelo ator Johnny Depp, seu mais frequente colaboradores do diretor, que encarnou personagens icônicos como Edward Mãos de Tesoura e Ed Wood.

Constam também da mostra seis longas com a participação da atriz Helena Bonham Carter, ex-companheira de Burton e mãe de seus dois filhos, como A Noiva Cadáver (2004) e Alice no País das Maravilhas (2010); Os Fantasmas se Divertem (1988), o primeiro longa com Michael Keaton, que depois estrelaria Batman (1989), o maior sucesso de bilheteria de Burton, e Batman: o Retorno (1992), .

O público poderá assistir ainda duas produções de 1982 dirigidas por Tim Burton para a televisão: João e Maria, especial feito para a Disney; e O Teatro dos Contos de Fadas: Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, clássica série produzida e apresentada pela atriz Shelley Duvall.

Atividades extras

Além da exibição dos filmes, a mostra promoverá diversas atividades extras, todas gratuitas, como o debate “O Estranho Mundo de Tim Burton”; a palestra “Batman na visão de Tim Burton”, com o crítico e cineasta Mario Abbade; a masterclass “O gótico estilizado – a literatura gótica no cinema de Tim Burton”, com o professor e curador Eduardo Reginato; caracterização com maquiagem para o público; e participações de cosplays de personagens icônicos de Burton. Serão realizadas também sessões com recursos de acessibilidade (audiodescrição e legenda descritiva) dos filmes Batman, Edward Mãos de Tesoura e A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça, com entrada franca.

Burton está entre os diretores favoritos do jornalista Breno Lira Gomes, idealizador e curador da mostra. Ele afirmou que o mundo disforme retratado por Burton, que mescla pesadelo e sonho, com personagens amalucados, “cenários e figurinos tão bem elaborados e uma trilha sonora marcante” sempre o fascinaram na obra de Tim Burton.

Depois do Rio de Janeiro, a mostra seguirá para os centros culturais Banco do Brasil São Paulo, de 25 de janeiro a 26 de fevereiro, e Belo Horizonte, entre 1º de fevereiro e 6 de março.

A programação da mostra Tim Burton poderá ser conferida a partir da próxima semana no link https://ccbb.com.br/rio-de-janeiro/