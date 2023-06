CCJR aguarda substitutivo do PL 1363/2023 para apreciação

O Governo de Mato Grosso entregou, na tarde desta terça-feira (19.06), em Rondonópolis, 548 pistolas Glock e 27.400 munições para o 4º Comando Regional da Polícia Militar. Os armamentos somam R$ 1,37 milhão em investimentos e fazem parte do processo de modernização e padronização de equipamentos para a Segurança Pública de MT.

As novas armas são pistolas de calibre .9mm da marca austríaca Glock, consideradas as mais modernas do mundo, e vão reforçar as atividades de policiamento preventivo e ostensivo de Rondonópolis e das cidades de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Ponte Branca, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro, que fazem parte da Região Sul de Mato Grosso.

O vice-governador Otaviano Pivetta esteve presente na entrega e destacou o papel do Governo do Estado na captação e aplicação correta de recursos e investimentos para a área da Segurança Pública.

“Investir na segurança pública é uma prioridade do Governo e estamos fazendo essas melhorias, desde treinamento de equipes à aquisição de equipamentos de última geração e tecnologia. Precisamos respeitar e valorizar nossas forças de segurança, pois as respostas estão sendo dadas na prática. Quem está tentando intimidar o Estado está saindo perdendo e vamos continuar com nosso bom trabalho”, afirmou o vice-governador.

As armas entregues em Rondonópolis fazem parte do pacote de seis mil pistolas Glock adquiridas pelo Governo do Estado para reforço da PMMT. O subchefe de Estado-Maior Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Wilker Soares Sodré, ressaltou que a modernização dos equipamentos já vem trazendo resultados.

“Infelizmente, na semana passada um policial militar foi atacado, mas pode salvar sua vida e a vida de sua família já utilizando a pistola acautelada por ele, e isso é um resultado que prova a eficácia desses armamentos e que podemos salvar a vida de toda sociedade de Mato Grosso. Esses novos equipamentos com certeza serão mais um grande ganho para os cidadãos de Rondonópolis e para a segurança pública da região”, apontou o coronel Wilker.

O secretário de Segurança Pública, coronel PM César Augusto Roveri, enfatizou que, com as pistolas Glock, os policiais militares têm a cautela permanente do equipamento, o que faz com que esses agentes tenham mais autonomia para exercer suas funções dentro da instituição.

“Os policiais militares agora farão uso desses armamentos não somente no serviço, mas também em sua folga, porque todos os policiais, além de atuarem em suas jornadas de trabalho, também em sua folga estão aptos a todo momento para melhor defender a sociedade”, destacou o secretário.

O comandante do 4º Comando Regional da PMMT, coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galindo, agradeceu ao Governo do Estado pela entrega das pistolas e de outros equipamentos que, ao longo da gestão, têm ajudado os policiais militares do 4º CR a exercerem um melhor trabalho de defesa aos cidadãos.

“Cada policial do nosso comando regional fará a cautela do seu equipamento de forma individual. O que era um sonho distante, hoje se torna realidade. Também recebemos recentemente 25 fuzis de calibre 300 e 18 espingardas Benelli de calibre 12, além de demais equipamentos, viaturas e motocicletas. Ficamos felizes com esse evento e acreditamos que, com todas essas ferramentas, a Polícia Militar prestará um serviço ainda melhor a toda a sociedade da Região Sul do Estado”, realçou o comandante do 4º CR.

O deputado estadual Ondanir Bortolini (Nininho) também esteve na solenidade e destacou a importância do trabalho da Polícia Militar. Ele elogiou os avanços do Governo Mauro Mendes com os investimentos realizados, proporcionando mais segurança para os cidadãos do Estado.

“Estamos vendo como esse Governo vem dando total apoio a segurança e eu não tenho dúvidas que a cada dia nossa polícia estará mais comprometida com a nossa sociedade. Anteriormente não tínhamos nem como cobrar da Polícia Militar, porque não tínhamos viatura, combustível e armamento, e hoje o Governo fez o dever de casa e está viabilizando uma melhor segurança com todos esses grandes investimentos”, afirmou o deputado.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, discursou em nome de todos os prefeitos da região e agradeceu aos investimentos recebidos pelo Governo do Estado.

“Eu quero parabenizar o governador Mauro Mendes pela entrega do auditório e dos armamentos. Isso demonstra realmente o compromisso com uma segurança pública digna. Parabéns ao senhor e a toda a nossa tropa da Polícia Militar”, manifestou.

Com a entrega desta terça-feira (20), o Governo de Mato Grosso amplia a distribuição de pistolas Glock para todo o Estado. As entregas iniciaram no mês de maio para os comandos regionais de Cuiabá e Várzea Grande. Depois os policiais militares das regiões de Vila Rica, Água Boa, Pontes e Lacerda, Cáceres, Peixoto de Azevedo, Nova Mutum e Primavera do Leste e do Comando de Policiamento Especializado (CPE) também foram equipados com as novas armas.

Novo auditório

Ainda na solenidade, foi realizada a entrega da reforma do auditório do 4º Comando Regional. As obras somam investimentos de R$ 275 mil e foram realizadas por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Juizado Volante Ambiental do Poder Judiciário e 6ª Promotoria de Justiça Cível Ministério Público do Estado, ambas da comarca de Rondonópolis.

O novo espaço possui cerca de 140m², com capacidade para 90 pessoas e espaço acessível para oito cadeirantes. As obras foram concluídas em menos de um ano.

“O auditório é um local importante pois serve como uma ferramenta de capacitação e instrução da nossa tropa, bem como para uso externo, onde podemos reunir a comunidade para fazer discussões acerca da segurança pública, além de aprendizados, cursos e tudo que demande agrupamento de pessoas. Agora nós teremos um espaço confortável para recepcioná-los”, destaca o comandante do 4º CR, coronel Fernando Augustinho.

Fonte: Governo MT – MT