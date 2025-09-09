Política
CCJR aprova projetos sobre fiscalização ambiental e energia trifásica no campo
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso analisou 22 proposições durante reunião ordinária realizada nesta terça-feira (9), sendo 19 projetos de lei, um projeto de resolução, uma proposta de emenda constitucional e um veto total.
Na ocasião, os deputados Eduardo Botelho (União), Fabio Tardin (PSB), Diego Guimarães (Republicanos) e Sebastião Rezende (União) aprovaram pareceres favoráveis a 18 matérias e contrários a duas, bem como a redação final do Projeto de Lei 1007/2025 e a derrubada do Veto Total 97/2025.
A votação acerca do veto terminou empatada na reunião da semana passada. Nesta terça, o deputado Diego Guimarães definiu o resultado, votando contra o parecer do relator, deputado Sebastião Rezende, que defendeu a manutenção do veto.
O Veto Total 97/2025 foi aposto ao Projeto de Lei 785/2024, que dispensa a obrigatoriedade de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais (CND) para fins de celebração de convênios de repasse de recursos financeiros, efetuados pelo estado de Mato Grosso, destinados ao custeio e manutenção de Hospitais Filantrópicos.
Entre as matérias com parecer favorável aprovado pelos deputados presentes, está o PL 1358/2023, nos termos do Substitutivo Integral nº 01, que veda em regra, a destruição ou inutilização sumária de bens móveis apreendidos nas operações realizadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), sem a existência do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
O relator do projeto, Diego Guimarães, afirmou que a destruição de bens móveis ou imóveis apreendidos em operações de órgãos ambientais é injusta, uma vez que o crime ainda não foi comprovado. “A aplicação de qualquer punição só pode ocorrer depois do julgamento, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A legislação federal prevê a inutilização de objetos de possíveis crimes ambientais, mas determina que isso seja uma medida excepcional. O grande problema é que a Sema e o Ibama vinham fazendo isso constantemente”, declarou.
O parlamentar reconheceu a possibilidade de conflito com a norma federal e lembrou que a Lei 12.295/2023, que estabelecia procedimentos para a aplicação da medida cautelar de destruição ou inutilização de bens advindos de operações ambientais, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O presidente da CCJR, Eduardo Botelho, defendeu que os equipamentos apreendidos sejam reaproveitados por prefeituras e agricultores familiares. “Muitas vezes a pessoa é um pequeno empresário, um pequeno produtor. Nós temos várias situações. Por exemplo: tem muita gente que aluga o equipamento, a pessoa leva o equipamento para lá e aí a Sema chega e já vai destruindo. Não dá direito de defesa, não dá possibilidade de a pessoa reclamar e também não dá oportunidade para a utilização desse equipamento em outras áreas que precisam”, ressaltou.
O Projeto de Lei 1857/2024 também foi discutido durante a reunião. Apresentado por Diego Guimarães, o PL cria o Programa MT Trifásico, para expansão da rede elétrica trifásica nas áreas rurais de Mato Grosso. O parlamentar afirmou que a rede elétrica de Mato Grosso é antiga e não consegue atender à demanda atual; e que o desenvolvimento do estado depende da logística de energia.
“As contrapartidas exigidas para fazer uma rede de energia trifásica tornam o processo extremamente caro, não sendo autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, já que todo esse custo acaba sendo refletido na tarifa. Então, nós queremos que o governo do estado entre com o aporte para poder constituir esse programa MT Trifásico. A Energisa entra com uma parte do recurso e o governo do estado entra com outra parte, podendo atender todas as demandas que nós temos hoje paralisadas, inclusive em regiões que impedem o crescimento desse estado”, argumentou.
O deputado Eduardo Botelho defendeu que a renovação do contrato com a concessionária de energia elétrica seja condicionada a mais responsabilidades, principalmente em relação às tarifas.
“Mato Grosso tem hoje uma das energias mais caras do país. A energia é vital para todos e é o produto essencial para as indústrias. Nós precisamos achar uma forma de diminuir esse custo, e eu acho que a privatização e a renovação de contrato têm que levar isso em conta”, concluiu.
Também tiveram pareceres favoráveis aprovados os projetos de lei 201/2023, 249/2023, 127/2024, 650/2024, 319/2025, 695/2025, 846/2025, 28/2025, 1222/2025, 1362/2025, 1123/2024, 992/2025 e 1195/2025; bem como a Proposta de Emenda Constitucional 3/2025 e o Projeto de Resolução 764/2025. Foram aprovados ainda pareceres contrários aos PL’s 71/2025 e 1671/2024.
Fonte: ALMT – MT
Política
Chico Guarnieri discute criação de Consórcio Intermunicipal de Tecnologia e Inovação em Barra do Bugres e Nova Olímpia
Nesta quinta-feira (11), o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) levará para Barra do Bugres e Nova Olímpia uma reunião da Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação. O encontro discutirá a possibilidade de criação de um consórcio intermunicipal de Tecnologia e Inovação.
A primeira reunião será em Barra do Bugres, no campus da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), a partir das 10h30. Já em Nova Olímpia, o encontro será realizado na Câmara Municipal, às 15h e, além dos integrantes da gestão municipal e vereadores das cidades anfitriãs, foram convidados representantes de Porto Estrela, Alto Paraguai, Diamantino, Denise e Arenápolis.
A proposta, conforme o deputado estadual Chico Guarnieri, coordenador da Frente Parlamentar, é discutir com os municípios a possibilidade de criação do consórcio intermunicipal. Segundo o parlamentar, com cada município caminhando por si só, aparecem alguns desafios, como por exemplo: a desintegração, com as secretarias com sobreposição de dados; equipes precisando de atualização sobre o tema, entre outros.
“Já temos consórcios intermunicipais em outras áreas no nosso estado, como na Saúde; são 16 consórcios que englobam 137 municípios; no Desenvolvimento Econômico e Socioambiental são 14. Isso demonstra que a cooperação regional é uma ferramenta eficiente para otimizar recursos, ampliar resultados e garantir soluções que, isoladamente, seriam inviáveis para muitos municípios”, argumenta o deputado.
Chico Guarnieri reforça que, no campo da tecnologia e da inovação, um consórcio intermunicipal pode impulsionar a transformação digital das gestões públicas, fomentar ecossistemas de startups, aproximar universidades, institutos de pesquisa e empresas, além de atrair investimentos.
“Assim, pequenos e médios municípios ganham acesso a projetos, infraestrutura e conhecimento que fortalecem a competitividade regional, promovendo inclusão, modernização e desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o consórcio reúne municípios que se propõem a realizar ações de interesse comum, proporcionando melhores condições para a criação e aplicação de políticas públicas regionais”, complementa.
Fonte: ALMT – MT
Política
Comissão de Defesa do Consumidor promove debate e anuncia projeto para participação popular
A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (CDCC) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, nesta terça-feira (9), uma audiência pública na Sala das Comissões para debater as condições do transporte intermunicipal no Estado. Durante o encontro, foi apresentado o relatório semestral da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT).
O documento atende a um pedido do presidente da CDCC, deputado Faissal Calil (Cidadania), que requereu com urgência esclarecimentos sobre a atuação da agência reguladora no acompanhamento e fiscalização dos serviços públicos delegados, com foco na qualidade, transparência e garantia dos direitos dos usuários. A urgência do tema se justifica pelos inúmeros acidentes registrados nas rodovias estaduais, muitos deles com vítimas fatais.
O servidor da AGER-MT, Silvio Costa, apresentou dados operacionais e econômicos dos serviços de transporte rodoviário delegados à agência. Já o presidente da AGER/MT, Luís Alberto Nespolo, ressaltou a importância da audiência para garantir visibilidade e transparência dos serviços prestados.
“O relatório apresentado pela diretoria de Transporte Intermunicipal de Rodovias e sua superintendência de Transportes está relacionado a uma cláusula da Lei 432/2011, que determina dar visibilidade semestralmente à sociedade sobre o trabalho desenvolvido, explicando, por exemplo, quantos quilômetros foram percorridos, quantos ônibus estão em operação, quantos passageiros trafegaram, quantas gratuidades e meias-passagens foram emitidas. É dar visibilidade e transparência ao transporte intermunicipal de passageiros”, explicou Nespolo.
O especialista em trânsito André Cerqueira chamou a atenção para o elevado número de acidentes nas rodovias, alertando que não existe um plano estruturado, apenas medidas eventuais para tentar evitar as ocorrências. “A pior colisão no trânsito é a ultrapassagem. Cerca de 45% das mortes são causadas por manobras de ultrapassagem e 40% por déficit de atenção”, destacou Cerqueira. Ele revelou que, nos últimos cinco anos, a BR-163 registrou 1.233 mortes no trecho que corta Mato Grosso.
Cerqueira também apontou como desafio a queda no número de motoristas profissionais no Estado, que diminuiu 22% na última década, além do envelhecimento da categoria, com aumento de 8% na idade média nesse período.
Entre as sugestões apresentadas pelo especialista estão o treinamento contínuo dos motoristas, a avaliação da saúde física e mental, a promoção da qualidade do sono, o monitoramento por tecnologia, a manutenção preventiva dos veículos, o uso de tecnologia embarcada e direção assistida, além de melhorias na sinalização horizontal e vertical, duplicação das vias, educação no trânsito e fiscalização mais efetiva.
“Os três pilares são segurança, eficiência e sustentabilidade”, afirmou Cerqueira.
O deputado Faissal reforçou a importância da participação popular na fiscalização dos serviços. “As pessoas podem nos ajudar a fazer essa fiscalização, desde que exista um mecanismo de fácil acesso, como um QR Code afixado nos veículos para que o cidadão registre irregularidades”, disse. Faissal anunciou que apresentará um projeto de lei para normatizar o uso do QR Code como ferramenta à participação dos usuários.
O relatório discutido no encontro também levantou preocupações sobre a segurança no trânsito e a renovação da frota de motoristas. Ele citou o uso de câmeras como recurso para acompanhar a conduta dos motoristas e evitar práticas de risco. “As câmeras podem ajudar a identificar situações perigosas. Tivemos relato de um motorista dirigindo a 88 km/h enquanto usava o celular”, destacou.
Outro alerta do deputado diz respeito à escassez de profissionais no setor. “Estamos próximos de um colapso por falta de motoristas. A categoria está envelhecendo e há pouco interesse em ingressar na profissão”, alertou Faissal.
Como coordenador da Frente Parlamentar de Tecnologia, o deputado Chico Guarnieri (PDT) defendeu a transformação da comissão em órgão permanente e também sugeriu o uso ampliado de tecnologias para aumentar a fiscalização. “Defendo o uso de câmeras em todos os veículos de transporte, incluindo ônibus e cargas pesadas. Isso amplia a fiscalização e aumenta a segurança dos motoristas, inclusive contra roubos. A tecnologia evolui rápido e precisamos trazê-la para o transporte. Isso vai ajudar a salvar muitas vidas”, afirmou.
Fonte: ALMT – MT
Confira as mais de 2,5 mil vagas de emprego disponíveis no Sine-MT nesta semana
“Crescimento em MT ocorre por segundo; é o Brasil que a gente precisa conhecer”, afirma João Doria
Réu é condenado a 14 anos por matar jovem em barbearia
CCJR aprova projetos sobre fiscalização ambiental e energia trifásica no campo
Ação da PM e PJC apreende entorpecentes após queda de aeronave em região rural
Segurança
Ação da PM e PJC apreende entorpecentes após queda de aeronave em região rural
Uma ação de policiais militares do 5º Comando Regional, e de equipe da Polícia Judiciária Civil apreendeu, nesta terça-feira (9.8),...
Polícia Civil captura foragidos acusados de homicídio em Ponte Branca
A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (9.9), dois homens acusados de participar do homicídio de Leandro Souza Rocha, de 31...
Polícia Civil prende no Paraguai condenado por estupro de vulnerável em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Guarantã do Norte, localizou e prendeu, nessa terça-feira (9.9), no Paraguai,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Saúde fiscal não é apenas uma questão contábil
-
Cuiabá6 dias atrás
Desfile de 7 de Setembro terá novo trajeto em Cuiabá e destaque para o civismo nas escolas
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 37 incêndios florestais nesta quarta-feira (3)
-
CIDADES6 dias atrás
Deputados aprovam PL do governo que doa área para Escola Estadual em Rondonópolis
-
Saúde6 dias atrás
Saúde mental no SUS: como buscar atendimento
-
Cuiabá6 dias atrás
Vereadora Dra. Mara promove audiência pública para debater bullying e violência nas escolas
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
TRE-MT abre as portas para acadêmicos de Direito da Unemat de Barra do Bugres
-
CIDADES4 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais