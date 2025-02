CCJR dá parecer de aprovação de 8 processos e manda 2 para saneamento

A Prefeitura de Cuiabá realiza nesta quarta-feira (26) um grande mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti no bairro Jardim Florianópolis. A ação faz parte do Dia D de Enfrentamento às Arboviroses, promovido com a intersetorialidade de diversos órgãos municipais para reduzir a incidência de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika.

Com altos índices de infestação e condições ambientais propícias para a proliferação do mosquito, o bairro receberá uma mobilização massiva das equipes da Prefeitura para inspecionar todos os 2.165 imóveis da região, tratar criadouros e conscientizar a população sobre prevenção e controle do vetor.

Serão realizadas vistoria em 100% dos imóveis do bairro; tratamento de todos os criadouros não removíveis; orientação aos moradores sobre sinais, sintomas e formas de prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito; atendimento no PSF Jardim Florianópolis para pacientes com sintomas de arboviroses; vacinação para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos no PSF do bairro; cadastramento e limpeza de bolsões de lixo e terrenos baldios com acúmulo de resíduos; notificação de imóveis com excesso de sujeira; limpeza da beira do córrego e praças com apoio da LIMPURB; Ação do Projeto Cata Treco.

A mobilização contará com a participação de diversas secretarias municipais, incluindo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a LIMPURB, Ordem Pública, Meio Ambiente, Obras, Assistência Social, Educação e Defesa Civil.

A participação da comunidade é fundamental para garantir o sucesso da ação e reduzir os riscos de proliferação do Aedes aegypti. O mutirão também conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Ordem Pública e Defesa Civil para reforçar as ações de limpeza e fiscalização.

A Prefeitura convida todos os moradores a participarem ativamente desse mutirão, colaborando na inspeção de suas residências, eliminando focos de água parada e seguindo as orientações das equipes envolvidas.

Sugestão de Pauta

Bairro: Jardim Florianópolis;

Ponto de Encontro: PSF Jardim Florianópolis (Rua 19, S/N – Quarteirão 40);

Horário: 8h;

Data: 26 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

#PraCegoVer

A imagem ilustra um agente de saúde durante uma visita domiciliar de fiscalização ao lado de uma moradora. O agente está uniformizado, e a moradora veste uma blusa branca com estampa azul. Ambos observam um depósito de água aberto.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT