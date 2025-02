CCJR dá parecer favorável a projeto que pode permitir a Abilio contratar mais médicos temporários

10/02/2025

Ação de limpeza promovida por Kássio Coelho recolhe uma tonelada de lixo na Orla do Porto

Da assessoria – Vereador Kassio Coelho

No último sábado, a Orla do Porto, em Cuiabá, foi palco de uma grande ação de limpeza promovida pelo vereador Kássio Coelho, com o apoio da Prefeitura, da Secretaria LIMPURB e do secretário Anderson Mattos. A iniciativa, que contou com uma equipe de mais de 35 voluntários, incluindo membros do projeto Lixo Zero e da organização Tenda de Abraão, resultou na retirada de aproximadamente uma tonelada de resíduos do local.

Entre os materiais coletados, foram encontrados grandes volumes de plástico e embalagens de marmitas, itens que levam anos para se decomporem na natureza e, em muitos casos, nunca desaparecem completamente. “Nós temos que voltar nosso olhar com mais atenção para o Rio Cuiabá. Precisamos de um compromisso real com a preservação ambiental”, destacou o vereador.

A ação reforça a necessidade de conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos e a preservação do meio ambiente. Kassio Coelho reafirma que essa foi apenas a primeira de muitas iniciativas que serão realizadas em outros pontos da cidade e, futuramente, até mesmo na própria Orla do Porto novamente.

A mobilização contou com o engajamento de diversas frentes voluntárias e o apoio da gestão municipal, demonstrando que, com união e esforço coletivo, é possível minimizar os impactos do lixo na natureza e garantir um espaço mais limpo e sustentável para os cuiabanos.