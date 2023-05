CCJR é favorável à criação de frentes parlamentares e Câmara Setorial da Cultura

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), em conversa com a imprensa, demonstrou estar disposto a levantar bandeira branca junto ao governador Mauro Mendes (União), com quem trava uma briga ferrenha durante todo o seu mandato. Segundo o prefeito, “é hora de deixar as brigas de lado” e resolver o problema da saúde na Capital.

Por Flávio Garcia – “Independente do governador gostar de mim, eu gostar dele ou não, se nós não temos uma relação pessoal boa, não tem problema, mas não podemos colocar isso na frente da responsabilidade dos nossos cargos, são os dois cargos mais importantes do Estado, o governador e o prefeito da Capital. Temos que deixar as brigas de lado, as arestas de lado e no cargo de governador e prefeito da Capital sentar à mesa para resolver os problemas da saúde e todas as demais demandas”, disse o prefeito cuiabano.

Conforme Emanuel Pinheiro, “não existe varinha mágica, não existe milagre e nem super homem ou mulher maravilha no SUS. O que existe é, vamos parar com esse tipo de briga e vamos buscar o melhor caminho, o melhor remédio. E o melhor caminho é aquilo que a Constituição determina, o SUS só vai dar certo se tiver a participação do município, Estado e União. Senão, não tem como dar certo”, destacou Pinheiro.

Além de acenar bandeira branca, o prefeito disse estar pronto para atuar com o Governo do Estado na intervenção que ocorre na saúde pública em Cuiabá. “Sempre vou ter a disposição para que possamos, juntos, melhorar a saúde pública da Capital. Melhorando a saúde pública de Cuiabá você melhora a saúde do Estado inteiro”.

Segundo o prefeito, “a essência do SUS é tripartite. Só o Estado não dá conta, só o município não dá conta ou só a União não dá conta. É bobagem, é querer enganar a si mesmo ou querer enganar a população achar que só um ente sozinho vai resolver os problemas da saúde. Olha as dificuldades que o Estado tem, não dá conta de resolver, vai resolver em Cuiabá. Tem que parar com isso, tem que ser tripartite: município, União e Estado. Cada um fazendo a sua parte. Somente com essa união é que nós vamos avançar no SUS em Cuiabá e em todos os municípios do Estado”, completou.