CCJR realiza a 17ª reunião ordinária e aprecia 31 projetos de lei

¿¿¿¿¿O Governo de Mato Grosso lançou, nesta terça-feira (27.06), a 1ª edição da Expo Favela Innovation MT, com o objetivo de apoiar e promover o empreendedorismo e a inovação desenvolvidos por moradores de favelas e comunidades da periferia de Mato Grosso.

O evento, que ocorre nos dias 7 e 8 de julho, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, é realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em parceria com a Favela Holding, Cufa-MT e Associação de Desenvolvimento Social das Favelas.

“É um movimento cultural, de economia criativa, que chama a atenção para esse público que sofre com as desigualdades sociais, e que não pode ser ignorado. Fico feliz quando o Governo consegue apoiar esse tipo de iniciativa, porque, mais que um movimento de governo, tem que ser um movimento de sociedade. Precisamos criar oportunidades para as pessoas e a Expo Favela é uma oportunidade que pode mudar vidas”, afirmou o governador Mauro Mendes.

Anderson Zanovello, presidente da Cufa-MT, explicou que são consideradas favelas os aglomerados que cresceram de forma desordenada e ainda carecem de melhor infraestrutura.

“As pessoas que vivem nesses territórios são grandes empreendedores. São trabalhadores que ganham pouco, então chegam em casa e vão vender lanche, fazer entrega, ou seja, pessoas empreendedoras e que precisam de iniciativas que os apoiem”, ponderou.

Conforme o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves, o evento foi pensado para dar mais visibilidade e acelerar o crescimento dos empreendedores dessas comunidades.

“Queremos dar oportunidade para os talentos que temos nessas comunidades, para que eles alavanquem seus negócios e ideias. É com essa premissa que queremos expandir essas iniciativas, para que a gente alcance mais pessoas, mais famílias e negócios criativos, para que, tanto economicamente quanto socialmente, possamos melhorar a condição de vida nas nossas periferias”, afirmou.

Além das exposições, o Expo Favela terá em sua programação diversas palestras, workshops, mentorias, cursos, debates e rodadas de negócios.

Representante do segmento da Cultura, o deputado estadual Beto Dois a Um ressaltou a importância do apoio do Governo do Estado em iniciativas que busquem a valorização e o desenvolvimento das comunidades.

“O Governo do Estado tem que fortalecer as iniciativas que geram oportunidade, que dão esperança, e a Expo Favela é um projeto conectado com a realidade e que dá o que falta para a nossa gente, que é oportunidade. A cultura, assim como o esporte, é um fator de transformação social, e, quando o poder público estadual incentiva, participa lado a lado, a gente mostra que existe uma sintonia no Estado em busca de solucionar o problema do nosso povo”, disse.

De acordo com o secretário adjunto de Cultura, Jan Moura, mais de 600 interessados se inscreveram para a exposição e 60 deles serão selecionados. Desses, 10 também terão a oportunidade de participar da Expo Favela nacional. O evento ainda prevê que os 10 melhores expositores nacionais participarão de um reality show no programa “É de Casa”, da Rede Globo.

Para Jan Moura, a iniciativa é a materialização das políticas públicas de cultura e economia criativa desenvolvidas pelo Governo de Mato Grosso.

“Entendemos que cultura também gera renda, emprego e pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, por isso é muito importante pensarmos além, a cultura como instrumento para que as pessoas consigam viver, como no movimento da economia criativa”, comentou.

Solenidade

Também participaram do lançamento do evento o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o secretário adjunto de Esporte, David Moura, a defensora pública-geral do Estado, Maria Luziane Castro, representantes do Sebrae, Cufa-MT e TV Centro América.