CCRJ limpa a pauta e aprova projetos que contribuem para o sistema de Saúde

Mais uma edição do Gabinete Itinerante do deputado estadual Thiago Silva (MDB) foi realizada no último fim de semana (12) em Rondonópolis. Desta vez, o mutirão de serviços do mandato participativo atendeu a população dos bairros Mathias Neves e Antônio Geraldini, nos altos da Avenida Rio Branco. O evento contou com presença da população e lideranças comunitárias de várias comunidades. Este é um trabalho parlamentar de prestação de contas que o deputado tem realizado desde o início do seu mandato.

“Foi uma festividade muito linda, com diversos serviços oferecidos para a sociedade. O cidadão compareceu em massa e foi uma oportunidade e tanto para esta conversa próxima com o deputado. Este trabalho, de levar o gabinete ao povo para atender a população, é muito importante. Fica aqui o agradecimento em nome de toda a população desta região que foi contemplada com este lindo Gabinete Itinerante aqui na nossa região”, destaca Ozeias Reis, liderança comunitária da região do bairro Vila Rica.

Crianças, adultos e idosos puderam aproveitar as atrações e os serviços oferecidos, gratuitamente, no campo de futebol da Praça Osvaldo de Barros. De esporte a estética, passando por orientação jurídica e encaminhamento de demandas nas áreas de serviços públicos, saúde, educação e infraestrutura, a programação foi diversificada. Houve ainda competições esportivas com medalhas e premiação, sorteio de brindes.

Na parte da manhã foram realizadas inscrições para oficinas e apresentações dos projetos “Flor do Cerrado” e “Esporte na Comunidade”, que possuem mais de 20 polos espalhados por Rondonópolis, abrangendo diversas modalidades esportivas. Outro projeto, o “Tocando em Frente, que oferece aulas gratuitas de violão, está com vagas abertas em vários polos, incluindo o Mathias Neves.

O Gabinete Itinerante continuará percorrendo , durante todo o ano, os bairros da cidade e municípios da região, ouvindo as necessidades da população. Parte fundamental da iniciativa, o projeto também inclui prestação de contas sobre os projetos de lei e ações do parlamentar, além de receber sugestões e demandas para serem encaminhadas e defendidas na Assembleia Legislativa e governo do estado.

“Esta é uma ação que aproxima a Assembleia Legislativa da comunidade, do povo nos bairros e nas cidades. É o momento de fazermos uma grande reunião para debatermos juntos que cidade e que Mato Grosso queremos para o presente e para o futuro”, afirma o deputado Thiago Silva. “Isso é mandato participativo”, completa.

Participaram desta edição do Gabinete Itinerante, lideranças comunitárias das regiões da Vila Rica, Mathias Neves, Antônio Geraldini, Dom Osório, Padre Lothar, Parque Universitário, João Moraes, Carlos Bezerra, Rosa Bororo, Cidade Natal, Jose Sobrinho, Vila Olinda, Neuma de Morais e Pedra 90.

