Cejusc da Saúde Pública reduz o tempo de resposta aos atendimentos da população mato-grossense
O Poder Judiciário de Mato Grosso dispõe de uma unidade judiciária exclusiva para atendimento de demandas da saúde. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Saúde Pública (Cejusc da Saúde Pública) atua para reduzir o tempo de resposta aos atendimentos da população mato-grossense, por meio da composição amigável, seja na fase de reclamação pré-processual ou nos casos judicializados.
Atualmente, a maior parte da demanda do Cejusc da Saúde Pública é composta por processos remetidos por outras comarcas do Estado, principalmente em casos de descumprimento de liminares judiciais.
Benefício
A vantagem dos serviços prestados pelo Cejusc da Saúde Pública está na celeridade na resolução das demandas apresentadas pela população. As questões tratadas nesse âmbito costumam ser solucionadas de forma rápida e representam um ganho significativo para as partes envolvidas, especialmente em casos de urgência na área da saúde.
O Cejusc da Saúde Pública atende dois tipos de demandas da saúde da população mato-grossense que chegam ao Poder Judiciário: a Reclamação Pré-Processual (RPP) e os processos judiciais originários de outras comarcas do Estado.
Reclamação Pré-processual (RPP)
Quando protocolada a RPP, a equipe de assessoria solicita a emissão de parecer dos núcleos de Apoio Judiciário (NAJ) e de Apoio Técnico (NAT). Eles verificam a situação do paciente no âmbito da rede pública e a falta de contratualização ou disponibilidade para seu atendimento na rede privada.
Após a juntada dos orçamentos, é determinada a ciência das partes quanto à negociação assíncrona. Com a manifestação de ciência da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), é instaurado o início da conciliação assíncrona, com a devida autorização para realização dos procedimentos e efetivação da obrigação pretendida.
Casos judicializados
Os processos judiciais analisados no Cejusc da Saúde Pública são oriundos das comarcas do interior ou da capital do Estado de Mato Grosso. Nos casos em que há o descumprimento da tutela de urgência ou da sentença que julga procedente o mérito da ação (referente às obrigações de fazer que envolvam o direito à saúde pública), a demanda é remetida ao Centro de Conciliação.
No Cejusc da Saúde Pública, é solicitada a emissão de orçamentos e do parecer do NAJ e, quando necessário, do NAT.
Após a juntada dos orçamentos e eventual parecer, é determinada a ciência das partes quanto à negociação assíncrona. Com a manifestação de ciência da PGE, é instaurado o início da conciliação assíncrona, com a devida autorização judicial para realização dos procedimentos e efetivação da obrigação pretendida.
Procedimentos e medicamentos
Os pagamentos dos procedimentos e medicamentos, quando autorizados via decisão judicial, são feitos mediante expedição de alvará eletrônico em conta judicial própria, após a apresentação de nota fiscal e comprovação da entrega do medicamento/insumo e/ou realização do procedimento/tratamento médico pela empresa indicada.
Nos processos que envolvem os procedimentos cirúrgicos de média ou alta complexidade, sua competência é majoritária, com exceção de remessa de ações de cunho prestacional continuado (internação compulsória, modalidades de tratamentos terapêuticos ou psicológicos, fisioterapia e fornecimento de medicamentos).
Normativa
O Cejusc da Saúde Pública foi instalado pela portaria nº 001/2021-NUPEMEC-PRES em 22 de novembro de 2021. Atualmente é coordenado pelo juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior.
Serviços
Telefones: (65) 3688-8448 – 3688-8413
Celular: (65) 99357-2859
E-mail: [email protected]
Balcão Virtual: Para acessar o link – CLIQUE AQUI https://tjmt-teams-apps-balcao-virtual.azurefd.net/meeting/BV-CEJUSC-SaudePublicadeVarzeaGrande
Endereço: Fórum Desembargador Cesarino Delfino Cezar, Av. Chapéu do Sol – Guarita II, Várzea Grande – MT, CEP 78158-720
Autor: Priscilla Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Venda de imóvel com procuração falsa pode ser anulada a qualquer momento, decide TJMT
Um homem que comprou um imóvel em Tapurah teve negado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o pedido para encerrar uma ação que discute a legalidade da venda. O motivo é que o negócio teria sido feito com base em uma procuração falsa, o que, segundo a Justiça, torna a transação nula e sem prazo para ser contestada.
O caso começou em 2002, quando os antigos donos do imóvel, já falecidos, entraram na Justiça alegando que compraram o terreno em 1993, mas depois descobriram que ele havia sido vendido a outra pessoa por meio de uma procuração falsa. Eles pediram a anulação da venda, a reintegração na posse do bem e o pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos.
Na ação, o comprador atual alegou que o processo deveria ser encerrado porque teria passado o prazo legal para questionar o negócio. Ele argumentou que, como os autores pedem também indenização e posse do imóvel, a ação não seria apenas declaratória (de reconhecimento de nulidade), e por isso deveria seguir o prazo comum de prescrição.
O Tribunal, no entanto, não aceitou esse argumento. Para os membros da Primeira Câmara de Direito Privado, o caso trata de um negócio feito por alguém que não era o verdadeiro dono do imóvel, o que configura uma “venda a non domino”, ou seja, feita por pessoa sem legitimidade para vender.
Segundo a relatora do caso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, esse tipo de negócio é considerado nulo, e a lei estabelece que atos nulos não se convalidam com o tempo. “A nulidade pode ser declarada a qualquer momento e não está sujeita a prazos”, explicou.
Além disso, a magistrada destacou que o pedido de indenização ainda não pode ser analisado, pois está condicionado ao reconhecimento da nulidade da venda. Ou seja, primeiro a Justiça precisa decidir se o negócio foi mesmo irregular, e só depois será possível discutir a responsabilidade por eventuais prejuízos. Como essa decisão ainda não foi tomada, o prazo para pedir indenização também não começou a contar.
Processo nº 1002605-45.2025.8.11.0000
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Projeto Nosso Judiciário leva conhecimento sobre direitos e justiça a alunos em Várzea Grande
Conhecimentos jurídicos, com esclarecimento sobre o que é ciberbullying, injúria, difamação e direitos do consumidor, foram alguns dos aprendizados adquiridos por alunos da Escola Estadual Prof. Vanil Stabilito, em Várzea Grande, na manhã desta terça-feira (12 de agosto). Esta é a segunda vez que a unidade escolar recebe o Projeto Nosso Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que aproxima a Justiça da comunidade com trabalhos voltados para estudantes do ensino médio, fundamental e acadêmicos de Direito.
A diretora da escola, Leyde Laura de Souza, ressaltou a relevância da ação. “A palestra de hoje foi muito significativa, pois muitos dos nossos alunos não têm acesso a esse tipo de informação. Eles aprenderam sobre o papel do Tribunal de Justiça, seus direitos e deveres, e poderão levar esse conhecimento para os pais, discutindo em casa”.
Conforme a educadora, posteriormente, os conteúdos serão trabalhados com os professores em sala. “Esse tipo de ação aproxima a Justiça das crianças e deve acontecer com frequência, fortalecendo a parceria entre o Tribunal de Justiça e as escolas”, destacou.
Durante a visita, os estudantes participaram de uma palestra interativa e receberam cartilhas ilustradas, elaboradas em linguagem simples e adequada à faixa etária, com exemplos do cotidiano. Entre os temas abordados no encontro estavam ciberbullying, injúria, difamação, drogas, direitos do consumidor e Justiça gratuita.
Os alunos aprovaram a iniciativa. Maria Eduarda da Silva, 13 anos, do 7º A, contou que nunca tinha tido contato com esse tipo de conteúdo. “Achei a palestra muito boa. Aprendi o que é um juiz, algo que eu não sabia. O que mais gostei foi quando ele explicou sobre o que faz um juiz e como funciona o trabalho na Justiça. Quero ser policial quando crescer e achei interessante saber que também existem muitos policiais trabalhando nos fóruns”, disse.
Para Pedro Henrique do Nascimento, também de 13 anos e estudante do 7º ano, a manhã foi de aprendizado. “Aprendi qual é a função da Justiça, que é resolver os conflitos. Eu não conhecia a Justiça antes, mas agora conheço”, afirmou.
Com a visita, o Projeto chega à 155ª escola, somando 35.510 alunos impactados desde sua criação, em 2015.
Autor: Priscilla Silva
Fotografo: Eduardo Guimarães
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Prefeito de Cuiabá destaca poder da geração de empregos na ExpoEcos
Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande
Prefeitura mobiliza força-tarefa para limpeza, manutenção e melhorias em diversos bairros nesta quarta (13)
Câmara Municipal aprova projeto do vereador Dilemário que cria o Selo “Empresa Amiga do Idoso” em Cuiabá
Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante
Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural...
Polícia Militar prende homem com 110 porções de maconha em Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) 24º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas,...
Polícia Civil cumpre buscas contra homem investigado por uso de múltiplas identidades para prática de crimes em Várzea Grande
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Hidra, para cumprimento de mandado de...
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
