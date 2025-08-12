JUSTIÇA
Cejusc de Rondonópolis completa 10 anos com a promoção da solução consensual dos conflitos
O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Rondonópolis celebra uma década de atuação em 2025, consolidando-se como referência em práticas autocompositivas e cultura da paz.
Desde 12 de agosto de 2015, quando foi instalado, o CEJUSC de Rondonópolis tem sua trajetória marcada por uma série de feitos, mutirões, campanhas, palestras, que ganharam notoriedade nacional, além de parcerias institucionais e, mais recentemente, por protagonizar um processo de aprovação de uma lei municipal que institucionaliza práticas restaurativas nas escolas do município.
Para se ter uma ideia do seu crescimento da unidade judiciária, em 2023, o Cejusc de Rondonópolis foi o responsável pelo maior número de demandas pré-processuais no Estado Mato Grosso, que são aqueles casos em que ainda não existe um processo judicial em andamento e os interessados procuram resolver uma questão de maneira amigável, resultando em aproximadamente 85% em acordo.
No mesmo ano, foram mais de 2 mil atendimentos, demonstrando um desempenho expressivo, reafirmando a confiança da população e a eficácia das soluções humanizadas adotadas pelo Cejusc.
A população conta com diversas ferramentas disponibilizadas pelo Cejusc, como o Programa Pai Presente, que assegura o reconhecimento voluntário da paternidade de forma simples, gratuita e humanizada, bem como as oficinas de parentalidade, que proporcionam a difusão de conhecimento sobre as situações envolvendo questões familiares.
A participação anual na Semana Nacional da Conciliação (SNC), promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo NUPEMEC, é destaque. O ano de 2024, em especial, por meio do evento “Movimento Paz e Conciliação” mobilizou mais de 300 audiências, promovendo oficinas, premiações, palestras em universidades, rodas de conversa e um mutirão de renegociação de dívidas, envolvendo comércios, instituições públicas e comunidade acadêmica.
Muito além da conciliação e da mediação, o Cejusc de Rondonópolis também tem atuado na expansão da justiça restaurativa rendendo outros marcos importantes para o Poder Judiciário e para a comunidade. Mais especificamente em 2021 o Cejusc passou a atuar fortemente na cultura da paz impulsionado pelo espírito de seu juiz coordenador e de sua equipe, disseminando os círculos de construção de paz em escolas estaduais e municipais, fórum, sistema prisional e ambientes institucionais. Em 2023, por exemplo, foram realizados mais de 70 círculos em 21 escolas da rede estadual de educação.
Outra marca institucional foi a que garantiu a aprovação da Lei Municipal nº 12.975/2023, que instituiu o Programa Municipal de Práticas de Construção de Paz nas escolas municipais de Rondonópolis, permitindo que as ações ganhassem respaldo legal, uniformização e, mais recentemente, estrutura para seu avanço nos ambientes escolares locais, com acesso a círculos de paz para estudantes das escolas, que somam cerca de 20 mil alunos.
Com uma atuação integrada entre o Poder Judiciário, por meio do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, e o Poder Executivo, o CEJUSC tem promovido a capacitação contínua de facilitadores de círculos de paz, totalizando atualmente mais de 130 profissionais formados apenas na comarca de Rondonópolis.
“O Cejusc de Rondonópolis vem, ao longo desses 10 anos, se consolidando como um verdadeiro instrumento de transformação social. São inúmeros os avanços: ampliamos o acesso à justiça, reduzimos a litigiosidade, fortalecemos parcerias e levamos práticas restaurativas para espaços que antes pareciam inalcançáveis, como escolas, presídios e comunidades vulneráveis. Os números são expressivos e importantes, e seguimos com o compromisso de expandir essa cultura de paz de forma permanente e estruturada”, destaca o juiz coordenador do Cejusc, Wanderlei José dos Reis.
Questões sensíveis e que para muitos se mostravam complicadas, como divórcios, guarda de filhos, pensão alimentícia, reconhecimento e dissolução de união estável, cobranças e até desentendimentos entre vizinhos foram solucionadas por esse modelo simples e eficiente de atuação. Esses atendimentos proporcionam não apenas celeridade e economia processual, mas principalmente a escuta ativa das partes, a restauração dos vínculos familiares e comunitários e o resgate da autonomia dos envolvidos na construção das próprias soluções.
“Celebrar essa data é reconhecer o impacto concreto que a justiça consensual e restaurativa tem produzido em nossa comarca. Não se trata apenas de números ou estatísticas, mas de vidas tocadas, relações restauradas e pontes construídas onde antes havia muros. Cada mutirão, cada círculo de paz, cada audiência conciliatória representa um passo rumo a uma sociedade mais empática, cooperativa e consciente. É motivo de orgulho ver nossa comarca ser referência estadual e nacional, e maior ainda é o compromisso que renovamos diariamente com a pacificação social e o fortalecimento do diálogo como ferramenta de transformação, sempre com o apoio institucional permanente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e do Núcleo de Justiça Restaurativa (NugJur) do Tribunal de Justiça de Mato Gross”o, completou o magistrado.
Para o gestor judiciário João Batista Barbosa Santana o sucesso do Cejusc está no esforço coletivo de toda a equipe do Cejusc: magistrado, servidores, estagiários, parceiros institucionais e a própria comunidade. “Ao longo dos anos, temos trabalhado intensamente para garantir a eficiência dos serviços prestados e, ao mesmo tempo, promover uma justiça cada vez mais humanizada, centrada no diálogo, na escuta e no acolhimento das pessoas e ficamos orgulhosos por termos feito parte dessa história”.
Autor: Assessoria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Projeto Nosso Judiciário leva conhecimento sobre direitos e justiça a alunos em Várzea Grande
Conhecimentos jurídicos, com esclarecimento sobre o que é ciberbullying, injúria, difamação e direitos do consumidor, foram alguns dos aprendizados adquiridos por alunos da Escola Estadual Prof. Vanil Stabilito, em Várzea Grande, na manhã desta terça-feira (12 de agosto). Esta é a segunda vez que a unidade escolar recebe o Projeto Nosso Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que aproxima a Justiça da comunidade com trabalhos voltados para estudantes do ensino médio, fundamental e acadêmicos de Direito.
A diretora da escola, Leyde Laura de Souza, ressaltou a relevância da ação. “A palestra de hoje foi muito significativa, pois muitos dos nossos alunos não têm acesso a esse tipo de informação. Eles aprenderam sobre o papel do Tribunal de Justiça, seus direitos e deveres, e poderão levar esse conhecimento para os pais, discutindo em casa”.
Conforme a educadora, posteriormente, os conteúdos serão trabalhados com os professores em sala. “Esse tipo de ação aproxima a Justiça das crianças e deve acontecer com frequência, fortalecendo a parceria entre o Tribunal de Justiça e as escolas”, destacou.
Durante a visita, os estudantes participaram de uma palestra interativa e receberam cartilhas ilustradas, elaboradas em linguagem simples e adequada à faixa etária, com exemplos do cotidiano. Entre os temas abordados no encontro estavam ciberbullying, injúria, difamação, drogas, direitos do consumidor e Justiça gratuita.
Os alunos aprovaram a iniciativa. Maria Eduarda da Silva, 13 anos, do 7º A, contou que nunca tinha tido contato com esse tipo de conteúdo. “Achei a palestra muito boa. Aprendi o que é um juiz, algo que eu não sabia. O que mais gostei foi quando ele explicou sobre o que faz um juiz e como funciona o trabalho na Justiça. Quero ser policial quando crescer e achei interessante saber que também existem muitos policiais trabalhando nos fóruns”, disse.
Para Pedro Henrique do Nascimento, também de 13 anos e estudante do 7º ano, a manhã foi de aprendizado. “Aprendi qual é a função da Justiça, que é resolver os conflitos. Eu não conhecia a Justiça antes, mas agora conheço”, afirmou.
Com a visita, o Projeto chega à 155ª escola, somando 35.510 alunos impactados desde sua criação, em 2015.
Autor: Priscilla Silva
Fotografo: Eduardo Guimarães
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Comitê de Políticas Penais de Mato Grosso aprova Plano Estadual “Pena Justa”
O Comitê Estadual de Políticas Penais de Mato Grosso (CEPP-MT) aprovou a versão final do Plano Estadual para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional no Sistema Prisional, denominado Pena Justa – MT. O documento será enviado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), em conformidade com a decisão proferida na ADPF nº 347.
Elaborado de forma interinstitucional, o plano estadual representa um marco no compromisso com a superação das violações de direitos humanos nas prisões. Estruturado com base nas diretrizes do Plano Nacional Pena Justa, o documento está organizado em quatro eixos estratégicos: controle da entrada e das vagas no sistema prisional; qualidade da ambiência e dos serviços prestados; reintegração social; e prevenção da repetição de violações, com uma dimensão transversal dedicada à justiça racial.
A construção do plano foi coordenada pelo Tribunal de Justiça, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF/TJMT), e pela Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), com apoio do Programa Fazendo Justiça (CNJ/PNUD). O processo envolveu mais de 40 instituições, entre órgãos do Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, universidades e organizações da sociedade civil.
Foram promovidas 10 Câmaras Temáticas especializadas, 8 reuniões do Comitê e uma audiência pública estadual, que contou com mais de 500 participantes, incluindo representantes institucionais, pessoas privadas de liberdade e seus familiares.
O Plano Pena Justa – MT apresenta um diagnóstico aprofundado do sistema prisional mato-grossense, metas estruturadas, medidas executivas e indicadores de monitoramento. Entre os principais avanços em curso e previstos estão: a implantação da Central de Regulação de Vagas (CRV), a qualificação das audiências de custódia, o fortalecimento das alternativas penais por meio da CIAP, a ampliação dos Escritórios Sociais, a melhoria das condições de habitabilidade, o incentivo ao trabalho e à educação no cárcere, e a promoção de políticas específicas para grupos vulnerabilizados.
O plano também consolida ações pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta nº 001/2020, firmado entre os Poderes e instituições do sistema de justiça criminal, reafirmando o compromisso com a racionalização do encarceramento, o respeito à legalidade e à dignidade da pessoa humana, e a construção de um modelo de justiça penal mais eficiente e humanizado.
Com a aprovação do Comitê Mato Grosso se soma aos estados que já concluíram seus planos estaduais e avança na construção de soluções estruturantes para o enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas prisões, reconhecido pelo STF.
Autor: Assessoria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Projeto Nosso Judiciário leva conhecimento sobre direitos e justiça a alunos em Várzea Grande
Comitê de Políticas Penais de Mato Grosso aprova Plano Estadual “Pena Justa”
Furto de cabos compromete iluminação no Parque das Águas
Corpo de Bombeiros combate 7 incêndios florestais nesta terça-feira (12)
Traficante é preso pela Polícia Civil com drogas e munições em Pontes e Lacerda
Segurança
Traficante é preso pela Polícia Civil com drogas e munições em Pontes e Lacerda
Um traficante flagrado com entorpecentes e munições em uma residência foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8),...
Polícia Civil lamenta falecimento de mãe de investigadora
A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhora Maria Auxiliadora de Morais Arruda, mãe da investigadora Keize Katia de Moraes,...
Polícia Civil orienta vítimas e reforça canais de denúncia contra a violência doméstica
Com os avanços obtidos pelas mulheres na defesa de seus direitos, a violência doméstica ainda é um grave problema social....
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Unidade móvel da Justiça Eleitoral fará coleta biométrica durante a ExpoJuína, que começa nesta quarta-feira (6)
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura realiza sábado (09) mutirão itinerante da saúde em Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
CIDADES4 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação