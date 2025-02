Celular no carnaval: como proteger dados em caso de furto

O vice-governador Otaviano Pivetta ressaltou os investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso na segurança pública, como a modernização das delegacias e quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o aumento do efetivo policial, a aquisição de armamentos de qualidade, viaturas novas e o uso de tecnologias no combate ao crime.

“Estamos investindo em equipamentos e infraestrutura nas quatro regiões do Estado para garantir que a Polícia Militar tenha os recursos necessários para atuar com eficiência”, afirmou Otaviano Pivetta.

A declaração foi feita durante a cerimônia em comemoração aos 37 anos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), realizada na terça-feira (25.02), evento que teve como objetivo reconhecer as contribuições de personalidades que têm fortalecido as atividades do BOPE e da segurança pública no Estado.

“Já no sétimo ano ajudando o governador Mauro Mendes, me sinto honrado com essa homenagem. A Polícia Militar de Mato Grosso tem honrado o Estado e o governador, e nós, no Governo, também temos cumprido nossa responsabilidade em dar as condições necessárias para que a PM atue de forma eficiente”, destacou o vice-governador, que foi agraciado com a Medalha pelo Mérito de Operações Especiais, em reconhecimento aos seus esforços na área da segurança.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Cláudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou a importância dos investimentos realizados pela gestão atual, especialmente na modernização dos equipamentos da frota.

“Se não fosse a gestão do senhor e do governador Mauro Mendes, a Polícia Militar ainda estaria operando com equipamentos obsoletos, sem condições de enfrentar facções criminosas de maneira eficiente. Hoje, temos orgulho de utilizar equipamentos modernos para garantir a segurança da nossa sociedade”, afirmou o comandante.

Fonte: Governo MT – MT