Cemitério Municipal de Sinop terá três missas e estrutura revitalizada para o Dia de Finados
O vigário da Catedral Sagrado Coração de Jesus, padre Marcos Quaini, destacou a importância espiritual e emocional que o Dia de Finados representa para os católicos e para toda a comunidade. “O Dia de Finados traz dois significados muito importantes. Primeiro, a recordação, a memória que fazemos dos nossos familiares e amigos que já se foram. É o dia de agradecer a Deus pela vida daqueles que partiram. Esse agradecimento se expressa no cuidado com a memória dos falecidos, que se manifesta na visita ao cemitério, no cuidado com os túmulos. É uma prática muito bonita desse dia, visitar os cemitérios”, afirmou.
Padre Marcos explicou ainda que muitas pessoas de outras cidades aproveitam a data para visitar os túmulos de parentes em Sinop. “Em nossa cidade nós recebemos também muitas pessoas de fora que vêm até aqui para visitar as sepulturas dos seus familiares. O segundo significado é a oração pelos falecidos. Nós rezamos pelas almas dos fiéis defuntos que estão em vias de purificação para que vejam a Deus. A nossa oração contribui nesse processo. Por isso, é importante rezar pelos falecidos para que eles tenham o seu merecido descanso em Deus”, completou.
Durante o dia, os visitantes terão momentos especiais de bênção e oração e poderão acompanhar as missas em três horários. “Neste domingo, haverá três momentos em que os fiéis poderão participar de alguma celebração eucarística junto ao Cemitério Municipal. As celebrações serão às 8h, às 10h e às 16h. Também vale lembrar que, após a missa das 8h, os padres e ministros passarão nas sepulturas, abençoando e realizando um momento de oração e atenção com os familiares que estão ali recordando seus entes queridos”, acrescentou o vigário.
Padre Marcos convidou toda a população para participar das celebrações. “Convido todos a participarem desse dia de oração. É um dia de agradecer a Deus pelo dom da nossa vida, mas também de recordar aqueles que já passaram por nossa história e rezar para que eles tenham paz em Cristo. Que possamos também refletir sobre o valor da vida, da nossa capacidade de amar e fazer o bem, para que um dia possamos também fazer em paz a nossa passagem”, concluiu.
Para receber o público esperado, a Prefeitura de Sinop realizou uma série de melhorias no Cemitério Municipal. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos executou serviços de limpeza, pintura, remoção de entulhos, pequenos reparos e revitalização de espaços. A ação teve o objetivo de garantir mais conforto e segurança aos visitantes que passarão pelo local durante o feriado.
Além da manutenção, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento Estratégico, realizou o sorteio dos pontos de venda para os comerciantes ambulantes que atuarão no entorno do cemitério. Serão 56 espaços destinados à comercialização de produtos religiosos e alimentícios, com funcionamento autorizado entre sexta-feira (31) e domingo (02). Os visitantes encontrarão velas, flores, cruzes, terços, doces, salgados, sucos, refrigerantes e água.
A presença dos comerciantes também tem como objetivo oferecer mais comodidade às famílias que visitam o local, especialmente àquelas que vêm de outros municípios. Com as melhorias estruturais e a programação religiosa, a expectativa é que o Cemitério Municipal de Sinop receba milhares de pessoas durante todo o fim de semana, em um momento de fé e memória.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Previ Sinop realiza palestra motivacional com tema: Só o começo
“Hoje quero mostrar a vocês que sempre serão parte do processo. As vezes vocês não percebem o outro que esta ao lado, porque ainda não se perceberam, e isso é o mais importante: se perceber. Descubra quem você é e faça o hoje valer a pena”, acrescentou Jefferson Diniz.
O evento contou com a presença de aposentados que se emocionaram com as palavras de Diniz. Sebastiana Vicente elogiou a palestra e destacou a humildade do palestrante ao compartilhar sua trajetória de vida. “Ele foi humilde quando compartilhou a história dele”, afirmou emocionada. Já a aposentada Lourdes Terezinha Borre se identificou com a história de Jefferson e ressaltou o orgulho de saber que ele é natural da mesma região. “Também tenho parentes em Novo Mundo (MT) e comecei minha trajetória profissional lá. Muito bom saber que estamos tão próximos”, destacou.
A superintendente Daniela Sevignani agradeceu a presença de todos e enfatizou a importância desses momentos de integração promovidos pelo PREVISINOP. “O PREVI proporciona esses encontros todos os meses como meio de interação, para que eles possam se ouvir e se conectar”, afirmou. Segundo Daniela, atividades como essa fortalecem os laços entre os participantes e reforçam o compromisso da instituição em promover qualidade de vida e bem-estar aos seus segurados.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Secretária articula com Governo Federal equipamentos esportivos para Nico Baracat
O diálogo tem sido conduzido com apoio da suplente de deputada federal e chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos do Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), Flávia Rodrigues e do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que têm se mostrado parceiros do município na interlocução, no Governo Federal, dos projetos de Sinop.
“E quando se fala de habitação também, o ministro Fávaro é parceiro do município de Sinop, de todo o estado, e a Flavinha tem intermediado algumas ações direcionadas para a habitação. Uma delas é o Centro Esportivo que a gente está buscando para o Nico Baracat. Já é um compromisso da Flavinha, juntamente com o senador, e nós estamos reforçando esse pedido. Tão breve ele vai chegar para a comunidade. E é um equipamento público muito importante para aqueles moradores do residencial Nico Baracat. São muitas famílias, muitas crianças e adolescentes que precisam de um espaço de lazer adequado para que eles possam praticar esportes”, detalhou a secretária.
Durante o encontro, Flavinha reforçou o compromisso de seguir trabalhando para atender as demandas da população sinopense, reconhecendo a importância do projeto para o bem-estar das famílias do residencial. “A gente sabe que é um sonho de levar esse centro esportivo comunitário ali para toda a região do Nico. A sua luta por aquelas famílias, para que tenham uma qualidade melhor de vida, para poder praticar o esporte, para as crianças brincarem no parquinho. Contem com o ministro Carlos Fávaro e com o meu trabalho aqui em Brasília”, afirmou.
O Centro Esportivo previsto para o Nico Baracat deverá contemplar áreas para prática de esportes, lazer infantil e convivência e, deste modo, fortalecer o desenvolvimento social daquela região.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
