Cemitérios públicos de Cuiabá estarão com os portões abertos desde as 6h30 no Dia de Finados

31/10/2023

Vereador alerta para a prevenção do câncer que mais mata mulheres no Brasil

No mês voltado para a divulgação e prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer de mama, o vereador da saúde Dr. Luiz Fernando (Republicanos), alerta para o aumento da incidência da doença no país e alerta sobre a importância de adotar hábitos saudáveis como medida de prevenção ao câncer de mama. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimam que no ano de 2023, o Brasil registre cerca de 73.610 casos novos de câncer de mama, e é a maior causa de morte por câncer na mulher no Brasil e no mundo.

“Não podemos deixar esse alerta de lado. Maioria das mulheres pensa que fatores hereditários e genéticos são os principais motivos de preocupação, mas não são. 95% dos casos estão relacionados a questões como história reprodutiva e hormonal e comportamental que compreende sedentarismo, obesidade, aumento do consumo de álcool e tabagismo”, explica Dr. Luiz.

A ginecologista Maria Nazaré Gaíva Mattos, que integra a equipe do Centro de Especialidade Médica (CEM) de Cuiabá, fala que a doença é silenciosa e que os sintomas ocorrem em fase mais avançada. “Os principais sintomas são a presença de nódulo (caroço), saída de líquido dos mamilos de forma espontânea ou após pressão, dor e alterações na pele da mama tipo “pele de laranja”, descamação ou vermelhidão, assimetrias na mama, retração do mamilo e até úlcera. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou nas axilas”, esclarece a ginecologista.

O método de rastreamento do câncer de mama é a realização da mamografia anual, indicada para mulheres a partir dos 40 anos de idade e para àquelas que se enquadram no grupo de risco. Está disponível pelo SUS. Já mulheres com maiores riscos de desenvolver câncer de mama deverão fazer o exame a partir de 35 anos, anualmente.

Prevenção

A prevenção do câncer de mama inclui a realização de mamografia, autoexame, acompanhamentos ginecológicos e bons hábitos. Especialistas defendem a mudança de estilo de vida como a melhor forma de prevenção. Dentro desse contexto estão: alimentação balanceada, prática diária de atividade física, controle de peso, principalmente na pós- menopausa que é o período de maior incidência da doença, por volta dos 50 anos. O consumo de álcool e o tabagismo também contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT