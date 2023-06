Censo do Poder Judiciário: Participação é sigilosa e segura

Os questionários do 2º Censo do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), podem ser respondidos até o dia 30 de junho. O objetivo é traçar o perfil e ouvir a opinião de magistrados, magistradas, servidores e servidoras de todos os Tribunais e Conselhos que compõem o Poder Judiciário. O CNJ assegura que a participação é sigilosa e segura. Os questionários do 2º Censo do Poder Judiciário, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), podem ser respondidos até o dia 30 de junho. O objetivo é traçar o perfil e ouvir a opinião de magistrados, magistradas, servidores e servidoras de todos os Tribunais e Conselhos que compõem o Poder Judiciário. O CNJ assegura que a participação é sigilosa e segura.

O participante informa o CPF antes de preencher o questionário apenas para comprovar que é integrante do Poder Judiciário e que sua resposta será computada uma única vez.

Com base no diagnóstico que será produzido, o CNJ poderá desenvolver políticas públicas voltadas à melhoria das condições de trabalho e ao aprimoramento da prestação jurisdicional.

Os questionários podem ser acessados pelo link https://www.cnj.jus.br/censo-do-poder-judiciario mediante a entrada do código único de acesso de seu Tribunal.

Com a realização do Censo, o CNJ busca subsídios que vão orientar as políticas e ações dirigidas às pessoas que trabalham nas unidades judiciárias do país e consequentemente aperfeiçoar a prestação dos serviços à sociedade.

Nos questionários deste ano foram inseridas questões sobre saúde mental, assédio, discriminação, violência ou ameaça sofrida pelos magistrados em decorrência da atuação jurisdicional e violência doméstica.

O tempo de preenchimento dos questionários estimado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ (DPJ) é de cinco a dez minutos. Para a magistratura, são 63 perguntas, enquanto servidores e servidoras lidarão com 48 questões – nos dois casos, as respostas são objetivas, de múltiplas escolhas.

Sigilo – O uso do CPF para acesso aos questionários visa proteção e restrição. As respostas são anônimas, sigilosas e em nenhuma hipótese será realizado cruzamento de informações de forma a identificar respondentes, como determina a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A divulgação dos resultados será apenas no formato de dados agregados.

Com informações do CNJ

Coordenadoria de Comunicação Social da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT