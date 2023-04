Centenas de famílias curtiram o primeiro dia de Refestela Cuiabá, na Praça 8 de Abril

A mais antiga corrida de rua da Capital, a 34ª edição da Bom Jesus de Cuiabá, idealizada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ocorreu na manhã deste domingo (9) e reuniu milhares de pessoas na ponte Júlio Muller, no bairro do Porto. O percurso foi de 10 km, tendo como o ponto de chegada o Complexo Esportivo Dom Aquino. Este ano, os ganhadores das provas das modalidades feminina e masculina foram o casal de namorados Susane de Araújo Martins, de Ibiporã, no Paraná, e Wendell Gerônimo de Souza, de Pontes e Lacerda, interior de Mato Grosso.

Além da medalha e do troféu, eles receberam R$ 2 mil reais cada. Os vencedores da prova receberam os valores e as medalhas das mãos do prefeito Emanuel Pinheiro, que participou do evento que faz parte da programação do aniversário dos 304 anos da capital.

“Ao longo das mais de três décadas, Cuiabá vem atraindo os apaixonados pela corrida, os atletas e os apaixonados pelo esporte e por Cuiabá. Essa é uma das mais importante competições que fazem parte do calendário do aniversário de Cuiabá. Quero parabenizar a Câmara de Cuiabá, porque foi através de uma emenda do vereador Chico 2000 que contribuiu para a realização deste grande evento com um cunho muito importante, o social. E parabenizo aos servidores da Prefeitura de Cuiabá, da Secretaria, Esporte, Cultura e Lazer, sob o comando do secretário Aluízio Leite, que realizaram essa competição, que reuniu milhares de pessoas nessa ação e que levantou muitos alimentos para projetos sociais liderados pela primeira-dama, Marcia Pinheiro. Quero parabenizar os vencedores e a todos aqueles que vieram para correr por esporte, por amor, para brincar fantasiados e também as Pessoas com Deficiência (PCD), que puderam participar dessa prova inclusiva”, agradeceu o prefeito.

Conforme o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, foram arrecadados uma tonelada de alimentos não perecíveis durante as inscrições da corrida. Os alimentos serão destinados para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência (SADHPD) e depois disponibilizados às pessoas em vulnerabilidade social. “A gestão humanizada vê o esporte como fator essencial para a integração social e de todos os aspectos. E em defesa do esporte em suas mais diversas modalidades estamos aqui participando dessa 34ª corrida pedestre, que foi motivada a ser realizada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Um mar de gente tomou conta da ponte Júlio Muller em prol de uma causa justa que foi a de arrecadar alimentos e também pela valorização do esporte”, disse.

Campeã da modalidade Feminina, Susane conta que quando ficou sabendo da corrida tratou logo de realizar a sua inscrição juntamente com seu namorado, Wendell Gerônimo e amigos. “Vim para Cuiabá para participar desta e também de outra aqui em Mato Grosso. É gratificante para nós corredores quando obtemos a vitória. Meu tempo foi de aproximadamente 36 minutos e 9 segundos nos 10 km percorridos”, conta.

Já o vencedor da categoria masculina, Wendell, já foi o vencedor da prova no aniversário de 300 anos da Capital. Ele conta que disputar a corrida Bom Jesus é gratificante e se tornou obrigatória em seu calendário de corridas. “Essa prova é tradicional por causa do aniversário de Cuiabá e eu sempre participo. Neste ano, a minha namorada quis participar e veio de longe para poder correr na Bom Jesus. Agora estarei me preparando para o campeonato brasileiro, troféu Brasil. Cuiabá no esporte está se destacando e é muito importante que todos incentivem a continuidade dessa histórica corrida de rua”, concluiu.

Vencedores

Modalidade Feminina: 1º – Susane de Araujo Martins 2º Regiane Braga de Souza 3º – Francielly da Silva Marcondes 4º – Jessica Gouveia 5º – Geane Brizzola dos Santos Masculino: 1º – Wendell Jerônimo de Souza 2º- Pablo Fagundes da Costa 3º – Jonailton França da Cruz 4º – Vitor Ferreira dos Santos 5º – André Ramos de Souza

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT