Central de Regulação de Cuiabá reduz filas e coloca exames de alta complexidade em tempo real
A Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá alcançou, em novembro, um marco importante na reorganização do acesso aos exames e consultas eletivas do Sistema Único de Saúde (SUS). Com ampliação de grades, revisão de contratos e otimização do fluxo de autorização, três exames de alta complexidade, ressonância magnética, tomografia computadorizada e cintilografia, passaram a ser liberados praticamente em tempo real pelos médicos reguladores.
Segundo o balanço atualizado, as tomografias registram a oferta de 1.000 vagas abertas para agendamento, número que supera a demanda atual, por isso os agendamentos estão sendo realizados praticamente em tempo real.
O cenário também é positivo para as ressonâncias magnéticas, que contam com 910 vagas disponíveis no sistema; as liberações ocorrem de forma imediata pelos reguladores.
“As ressonâncias também estão em tempo real. Os reguladores continuam autorizando hoje, e isso mostra que o sistema está funcionando de forma muito mais eficiente do que no passado”, destacou a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona.
No caso das cintilografias, a fila de Cuiabá está zerada. Os poucos pacientes ainda em espera são oriundos do interior do Estado, cujo agendamento segue as regras pactuadas na Programação Pactuada Integrada (PPI).
“Zerar a fila de cintilografia para os moradores de Cuiabá é resultado direto da reorganização da oferta e do acompanhamento diário que estamos fazendo. Esse é o tipo de indicador que prova que a gestão está no caminho certo”, reforçou Danielle.
Procedimentos cirúrgicos e consultas também avançam
A Central também atualizou o panorama das cirurgias eletivas. A fila real, dentro do prazo regulatório de 90 dias, contempla 23 tipos de procedimentos, entre eles vasectomia, colecistostomia, dermolipectomia não estética, quadrantectomia, drenagem pleural, hidrocele, varicocele e outros previstos em contrato. Todo o fluxo segue estável, com as demandas dentro da capacidade de atendimento disponível.
Da mesma forma, consultas em diversas especialidades, gastroenterologia, ortopedia (adulto, pediátrica, joelho e ombro), otorrinolaringologia pediátrica, neurologia adulta, nefrologia, cardiologia infantil, infectologia, pneumologia adulta e infantil, entre outras, continuam sendo autorizadas em tempo real. Para pacientes do interior, a marcação segue as diretrizes pactuadas na PPI.
Redução histórica da fila geral: comparação agosto x novembro
A reorganização refletiu diretamente na fila total da Regulação, com uma redução expressiva entre agosto e novembro. De acordo com os dados:
– Fila hospitalar: caiu de 24.071 (agosto) para 19.958 (novembro).
– Fila de consultas: reduziu de 205.535 (agosto) para 153.023 (novembro).
– Fila geral de procedimentos ambulatoriais: passou de 221.875 (agosto) para 181.826 (novembro).
Para a secretária Danielle Carmona, os resultados demonstram o impacto das mudanças estruturais implementadas na Regulação.
“Quando organizamos as grades, revisamos contratos e fortalecemos o trabalho dos médicos reguladores, a consequência é essa: filas menores, exames autorizados em tempo real e um atendimento mais humano para quem depende do SUS. Nossa meta é continuar nesse ritmo, garantindo acesso rápido e eficiente para toda a população.”
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá garante prioridade a professores de Artes e anuncia salas exclusivas para a disciplina
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, se comprometeu com a criação de salas específicas para a disciplina de Artes e garantiu que professores com formação na área terão prioridade para ministrar as aulas. O anúncio foi feito durante reunião neste sábado (29) com docentes de Artes e representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Cuiabá (Sintep), que haviam solicitado que as aulas de Educação Artística fossem ministradas por professores habilitados.
Brunini afirmou que, somente em casos excepcionais, quando não houver disponibilidade de um professor de Artes, a disciplina poderá ser assumida por um pedagogo. “A prioridade é o professor de Artes. Só na ausência comprovada dessa possibilidade seria um professor de Pedagogia”, garantiu o prefeito.
Sobre a criação de salas exclusivas para Artes, o prefeito recebeu apoio dos professores e do Sintep, que se colocou à disposição para contribuir com ideias. Segundo Brunini, o tema será debatido em nova reunião com o secretário municipal de Educação, Amauri Monge, que não pôde participar por estar em viagem.
“Eu me comprometo, meu desejo é ter uma sala própria de Artes. Vou conversar com o secretário Amauri e falar: 2026 e 2027 nossa missão é ter uma sala própria para isso. A partir daí não teremos mais a discussão sobre contraturno. Teremos um espaço adequado para o material e para as atividades”, afirmou.
Na reunião, também foram debatidas alterações na grade curricular, como a redução de aulas de Artes para duas aulas padrão no terceiro ano, a obrigatoriedade da aula de Inglês e a inclusão de Informática na grade curricular comum.
O prefeito também apresentou a proposta de aulas integradas entre Artes e outras disciplinas, permitindo dinâmicas como feiras temáticas, oficinas práticas e apresentações artísticas. “Nosso objetivo é melhorar os métodos de ensino e otimizar a jornada de trabalho dos professores, sem que o professor de Artes precise se deslocar de escola em escola de maneira obrigatória. Cada profissional irá exercer sua formação específica”, explicou Brunini.
Além disso, será avaliada a possibilidade de organizar a jornada do professor de Artes dentro do projeto, evitando deslocamentos excessivos. Para isso, o prefeito se reunirá na segunda-feira com o secretário de Educação para discutir o adiamento dos prazos de atribuição de aulas, que passariam de 4 para 9 de dezembro.
Participaram da reunião o vereador Mário Nadaf, a secretária de Comunicação, Ana Karla, a presidente do Sintep de Cuiabá, Marivone Pereira, e sua equipe, que somavam quase 50 professores da rede municipal.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá reforça prevenção, amplia testagens e mantém 100% de adesão ao tratamento para HIV
A campanha Dezembro Vermelho, dedicada à prevenção ao HIV e ao enfrentamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), reforça ações em toda Cuiabá. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que os dois Serviços de Atenção Especializada (SAEs) do município, Lixeira e CPA I, realizam juntos uma média de 6 mil atendimentos por mês, incluindo consultas, acompanhamento multiprofissional, exames e dispensação de medicamentos. As ISTs também são diagnosticadas e tratadas nas unidades básicas de saúde e nas UPAs.
A equipe multidisciplinar tem realizado busca ativa constante, garantindo que todos os novos pacientes mantenham o tratamento. O município oferece gratuitamente testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, somando todos os exames realizados nos SAEs e nas demais unidades que ofertam o serviço, conforme o Programa IST/AIDS. Os testes rápidos também estão disponíveis em todas as UPAs e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), ampliando o acesso da população ao diagnóstico precoce.
Somente de exames de carga viral, essenciais para o monitoramento de pessoas vivendo com HIV, são realizados em média 1.200 por mês, além dos exames de rotina de usuários de PrEP, confirmatórios e de acompanhamento das demais ISTs. As consultas médicas e exames periódicos acontecem a cada seis meses.
Ambos os serviços oferecem testagens rápidas, diagnóstico e tratamento de ISTs, acompanhamento de pessoas vivendo com HIV e hepatites virais, dispensação de medicamentos, PrEP e PEP, além de atendimento multiprofissional com médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e equipe de farmácia. Os serviços também registram aumento na procura por métodos de prevenção medicamentosa.
A secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, reforça que a rede tem atuado para ampliar o acesso e reduzir barreiras. “Nossa prioridade é garantir acolhimento, diagnóstico precoce e tratamento contínuo. Em Cuiabá, mantemos 100% de adesão entre os pacientes que iniciam o tratamento, e isso é resultado de uma equipe comprometida e de serviços estruturados para atender com dignidade e sigilo.”
A secretária adjunta de Atenção Especializada, Najla Brito, destaca o impacto das ações no cuidado integral. “Os SAEs são referência para toda a região e ampliamos constantemente o número de testagens e acompanhamentos. Dezembro Vermelho é um momento de reforçar essas orientações, mas o trabalho acontece o ano todo, sempre voltado para prevenção, informação e cuidado humanizado.”
PrEP (Profilaxia Pré-Exposição)
-
Tomada antes da relação sexual.
-
Uso contínuo (diário) ou sob demanda em situações específicas.
-
Indicada para pessoas com risco aumentado de exposição ao HIV.
-
Previne exclusivamente o HIV.
PEP (Profilaxia Pós-Exposição)
-
Iniciada até 72 horas após uma situação de risco.
-
Tratamento de 28 dias.
-
Funciona como medida de emergência para evitar o HIV.
Em casos de violência sexual ou acidentes de trabalho, a PEP pode ser acompanhada de outras profilaxias e antibióticos, conforme avaliação da equipe de saúde.
A campanha inicia com ação especial no dia 1º de dezembro, em parceria com a UFMT, onde serão ofertadas testagens rápidas e orientações sobre prevenção.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os SAEs oferecem atendimento sigiloso, acolhedor e centrado na pessoa, com foco não apenas no tratamento, mas também no suporte emocional e social aos usuários. O objetivo é ampliar o diagnóstico precoce, fortalecer a prevenção e garantir qualidade de vida às pessoas vivendo com HIV e outras ISTs.
Onde buscar atendimento
SAE Norte – CPA I
Endereço: Rua Óbidos, s/n – CPA I
SAE Cuiabá – Bairro Lixeira
Endereço: Av. João Gomes Monteiro Sobrinho, 575 – Lixeira
Horário de atendimento:
-
Teste rápido: 7h às 16h
-
Nutrição e Psicologia: 7h às 11h e 13h às 17h
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
