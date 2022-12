Central de Regulação realiza mutirão neste sábado (03) para buscar pacientes que estão na fila de espera na rede municipal

Seguindo uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de dar mais celeridade à fila de espera de pacientes, a Central de Regulação fará um mutirão neste sábado (03) com o objetivo de realizar uma busca ativa por pessoas que estão aguardando a realização de consultas e exames na rede municipal de saúde.

“Temos trabalhado intensamente para atender o pedido do prefeito de diminuir a fila de espera e fazê-la andar mais rápido, para que nossos pacientes não precisem esperar muito tempo. Muitas vezes eles são agendados, mas não ficam sabendo, porque tentamos entrar em contato, mas, ou a pessoa não atende o telefone, ou o contato já mudou. Por isso vamos fazer essa força-tarefa neste sábado, pois a possibilidade de conseguirmos falar com o paciente é maior, uma vez que muitos não trabalham neste dia”, comentou Rafaely Metelo, coordenadora da Central de Regulação.

Regina Greyce, assessora na Coordenadoria Técnica de Regulação explicou qual o trabalho que a equipe fará neste mutirão. “Será realizada uma triagem da fila atual de demanda reprimida de consultas e exames de diversas especialidades. A equipe do mutirão tentará o contato com esses pacientes para saber se eles ainda têm interesse na realização do procedimento. Aqueles que manifestarem interesse serão agendados de acordo com as grades e planos de ações que foram acordados”, revelou.

O secretário adjunto de Atenção Terciária, Guilherme Salomão, acrescentou que os pacientes que não tiverem interesse no procedimento, aqueles que já realizaram, os que foram a óbito e aqueles com quem a equipe de triagem já tentou contato por 3 vezes sem êxito serão retirados da fila de espera. “O Centro de Especialidades Médicas é parceiro nosso nesse mutirão, pois liberou 395 consultas para diversas especialidades, que serão realizadas no dia 10 de dezembro, sábado da outra semana. Então serão marcadas consultas para o CEM e para demais locais onde temos serviços contratados”, enfatizou.

Foram convocados para o mutirão da Central profissionais de RH, call center, setores administrativos, coordenadoria de Regulação, entre outros. “Ao final deste mutirão esperamos ter uma fila mais fidedigna, o que nos ajudará na elaboração do plano de ação com o intuito de redução desta histórica fila de espera de pacientes do SUS”, finalizou a coordenadora.