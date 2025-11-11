Central Estadual de Transplantes faz captação de rins e córneas em Nova Mutum

A Central Estadual de Transplantes, administrada pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso (SES), realizou uma captação de múltiplos órgãos em Nova Mutum nesta segunda-feira (10.11). Esta foi a 14ª captação realizada pelo Estado neste ano, já superando as 13 realizadas ao longo de 2024.

O procedimento, no Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, começou às 13h48 e terminou às 15h56, onde foram captados dois rins e duas córneas. Quatro pacientes que aguardam por um transplante serão contemplados.

Além da Central Estadual de Transplantes, também participaram da ação o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). A equipe captadora é de Mato Grosso: do Hospital São Mateus e do Banco de Olhos de Cuiabá.

“É preciso agradecer a solidariedade de uma família enlutada, que consentiu com a realização da captação de órgãos que vai salvar vidas. Que cada vez mais a gente consiga conscientizar a população sobre a importância desses procedimentos”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A secretária adjunta do Complexo Regulador da SES, Fabiana Bardi, parabenizou as equipes pelo trabalho feito para salvar vidas. “Estamos colhendo os frutos de capacitações promovidas pela Secretaria voltadas aos profissionais das unidades captadoras para a conscientização e ampliação das captações e transplantes em Mato Grosso”, avaliou.

Segundo a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Anita Ricarda da Silva, outra captação de múltiplos órgãos já tinha sido feita no município no dia 30 de outubro.

“Isso mostra que estamos conseguindo realizar cada vez mais procedimentos em todo o Estado. Nas 14 captações de múltiplos órgãos deste ano, foram captados 22 rins, nove fígados e um coração”, afirmou.

Fonte: Governo MT – MT