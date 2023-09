Centro de Atendimento às Vítimas de Crimes de Várzea Grande completa dois meses de funcionamento

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) apoiou a capacitação de cerca de 84 pessoas de 22 municípios em respostas às emergências em saúde pública. A oficina foi organizada pelo Ministério da Saúde e ocorre nesta quarta-feira e quinta-feira (27 e 28.09), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.



A proposta é que cada área ligada à saúde seja fortalecida para a detecção, notificação, investigação e resposta a eventos e agravos. O secretário adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde da SES, Juliano Melo, cita como exemplo a pandemia pela Covid-19, que exigiu ações conjuntas dos entes federais, estaduais e municipais.



“Trabalhamos para fortalecer a Vigilância em Saúde no Estado, promovendo a colaboração entre instituições, setores e áreas técnicas envolvidos na temática. Entendemos que é por meio do diálogo e da troca de experiências que vamos melhorar a atuação de todos frente às emergências em saúde. Tivemos recentemente a pandemia pela Covid-19, uma emergência em saúde pública que exigiu que os governos federais, estaduais e municipais caminhassem juntos no enfrentamento da situação”, lembra Juliano.



Conforme a superintendente em exercício de Vigilância em Saúde da SES, Janaína Pauli, a oficina leva em consideração tanto os pontos fortes quanto os que necessitam de atenção no Estado. “Precisamos sempre aprimorar as práticas relacionadas à detecção, notificação, investigação e a resposta a eventos e ameaças à saúde em cada território”, entende Janaína.



Além do setor de Vigilância em Saúde da SES, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-MT), ligado à SES, também esteve à frente da oficina. A unidade desenvolve diversas ações no Estado, como identificação de emergências epidemiológicas de modo contínuo e sistemático por meio de notificação telefônica (Disque Notifica), eletrônica (E-notifica) e informações nos principais meios de comunicação.



“A rede também aperfeiçoa os mecanismos de triagem, verificação e análise das notificações para localizar e responder às emergências epidemiológicas, além de fortalecer a articulação entre a SES, as Secretarias Municipais de Saúde e outros órgãos e/ou instituições para o desencadeamento de resposta às emergências em saúde pública”, pontua Tatiana Belmonte, integrante do Cievs-MT.



A oficina



Participam desta capacitação profissionais do estado e dos municípios que atuam nas Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária, Laboratorial, Ambiental, em Saúde do Trabalhador, Epidemiológica Hospitalar (VEH), além dos servidores dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).



Durante os dois dias de oficina, o grupo discutiu como o Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde atuação na preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública. A equipe abordou ainda a atuação da Vigilância em Saúde no Estado do Mato Grosso. O resultado do encontro será um Plano de Ação integrado e dedicado às ações relacionadas a Vigilância em Saúde.

Fonte: Governo MT – MT