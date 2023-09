Centro de Convivência Dona Zezé receberá alunos do Projeto Bombeiros do Futuro

A partir deste mês de setembro, o Centro de Convivência Dona Zezé, unidade da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, na região dos Vilas, sediará o Projeto Social Bombeiros do Futuro. A recepção dos novos alunos será neste sábado (2), a partir das 8h, momento em que também será apresentada a coordenação do Projeto, feita a entrega dos uniformes para os alunos e exames médicos para aqueles que ainda não o fizeram. Com a parceria, 70 crianças de 9 a 12 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, serão atendidas e acompanhadas em contra turno escolar, aos sábados, das 7h às 12h, durante 12 encontros. As atividades do projeto são preparadas para fortalecer o vínculo familiar, escolar e comunitário, favorecendo tanto o desenvolvimento pessoal, quanto a inclusão social dos participantes.

Um dos critérios de participação do projeto é a inscrição da família do aluno no Cadastro Único, para contemplar o público atendido pelos serviços socioassistenciais do município. “Nossa unidade na região dos Vilas tem poucos meses de inaugurada, e abrir as portas para que o projeto Bombeiros do Futuro seja realizado lá é motivo de alegria para nós. O objetivo principal dessa primeira turma é a parte social, ficamos felizes em saber que vamos atender o público que usa os serviços da Assistência Social, que mais crianças terão acesso a conhecimento e cultura, sabemos que elas serão ensinadas sobre cidadania e respeito. Esse projeto também é uma ferramenta de intervenção contra violência e criminalidade, que muitas vezes começa na infância”, destacou a secretária de Assistência Social, Scheila Pedroso.

Durante o curso os estudantes aprenderão sobre noções de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, ordem unida, hinos e canções, civismo, ética e cidadania, salvamento aquático. Também será trabalhada a educação ambiental, educação para o trânsito, atividades recreativas, orientação e sobrevivência na mata, prevenção contra o uso de drogas e visitas dirigidas. As atividades são direcionadas à valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação humanística dos jovens, buscando complementar a formação tradicional, escolar e familiar, para que se tornem cidadãos mais conscientes, responsáveis e construtores de atitudes positivas para seu bom desenvolvimento físico, mental e social.

O comandante do 4º Batalhão Bombeiro Militar, Major Leilson Meira Vieira, agradeceu a colaboração da Prefeitura. “Não me canso de agradecer principalmente a secretária Scheila, pela parceria com o Corpo de Bombeiros no desenvolvimento desse projeto, agradeço ao prefeito Roberto Dorner também e a Inpasa. É uma grande satisfação para o batalhão poder trabalhar o Bombeiro do Futuro, como já havíamos falado, é um projeto que já estava há alguns anos sem ser desenvolvido na cidade e agora, para nossa grata satisfação, estamos com número de inscritos preenchidos. A expectativa é muito grande porque as crianças que estão sendo contempladas com o programa, são crianças em situação de vulnerabilidade e elas poderão desenvolver inúmeras atividades dentro da grade que planejamos com muito carinho”, ressaltou.

Retomar o PSBF foi possível por meio da parceria entre a Prefeitura de Sinop, o Corpo de Bombeiro Militar e a Inpasa.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT