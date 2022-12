Centro de Especialidades Médicas (CEM) realiza mutirão no sábado (10) com previsão de aproximadamente 500 consultas para diversas especialidades

No próximo sábado (10) o Centro de Especialidades Médicas (CEM) realiza um mutirão, das 7h às 16h, para atendimento de aproximadamente 500 consultas de diversas especialidades. Do total, 395 são pacientes que foram contatados pela Central de Regulação através da força-tarefa das equipes realizada também num sábado, dia 03 deste mês. As iniciativas atendem uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que objetiva dar celeridade a fila.

As especialidades ofertadas no mutirão são: ortopedistas da coluna, otorrino, endocrinologista, ortopedista (pé), cardiologista, cirurgia vascular, clínico geral, nefrologista, neurologista, ortopedia geral, oftalmologista, urologista, dermatologista, urologista, ginecologista.

“A expectativa é agilizar esses encaminhamentos e fazer a fila andar e oportunizar a mais pessoas que estão aguardando. E a população pode ser parceira ao orientar um vizinho, um amigo ou parente que esteja esperando por agendamento a procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para atualizar seu cadastro ou a Central de Regulação para ver como está sua situação, especialmente manter o telefone atualizado. Nosso canal com o usuário é o telefone, pois assim que o agendamento é feito ele será comunicado”, explicou a coordenadora do CEM, Ângela Assunção.

Foi por meio de uma força-tarefa realizada no sábado (03) que a Central de Regulação conseguiu localizar 395 pacientes que estavam na fila de espera. Para ter uma ideia do trabalho, são 150 vagas disponíveis para otorrino e até o momento 56 pessoas foram localizadas, mas as ligações ainda continuam nesta quarta-feira (07) para ampliar esse número e essas pessoas possam receber o atendimento no sábado (03) durante o mutirão do CEM. Para cardiologia e neurologia foram agendadas todas as vagas disponíveis, sendo 60 e 40, respectivamente. “A dificuldade é localizar esses pacientes porque quando ligamos tem deles que o telefone não existe ou não é mais da pessoa. Às vezes conseguimos até encontrá-la por meio do espelho do atendimento que esse paciente fez na Unidade de Saúde, onde tomou vacina, por exemplo, que atualiza os dados. Mas se o paciente não vai a UBS e não mantém os dados atualizados não tem como encontrá-lo”, destacou a assessora da Coordenadoria Técnica de Regulação, Regina Greyce.

Para a coordenadora da Central de Regulação, Rafaely Metelo, com o mutirão ao sábado a chance de conseguir êxito em localizar o paciente é maior, considerando que muitos não trabalham neste dia. “Do mesmo modo acreditamos que o mutirão no CEM será um sucesso, porque será uma oportunidade das pessoas que estão ocupadas com seus afazeres diários irem para consulta no fim de semana”, frisou.